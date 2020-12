Motorola RAZR 5G: precio, disponibilidad y especificaciones en México

El Motorola RAZR 5G por fin se encuentra en México y en la siguiente nota te contamos todo sobre su precio, disponibilidad y especificaciones.

El Motorola RAZR 5G por fin llegó a México y aquí te tenemos toda la información que necesitas sobre este tan esperado equipo. Así que si quieres saber precio, especificaciones y disponibilidad, continúa leyendo.

La nostalgia completamene nueva

Hace algunos años era común ver a muchas personas usando el Moto RAZR, un teléfono plegable que todos querían tener en sus manos. El problema es que cuando los teléfonos comenzaron a evolucionar y dejar de lado los teclados físicos para enfocarse en pantallas touch, parecía que nunca veríamos un equipos similar en el futuro, pero ahora es cuando vemos que estábamos muy equivocados.

El Motorola RAZR 5G es un smartphone con pantalla táctil y que se puede doblar sin problema alguno, el cual, además, cuenta con una pantalla externa que puedes usar para tomar las mejores selfies que puedas imaginar.

Sus especificaciones son las siguientes:

Peso 192 g

Pantalla interna de 6.2” plegable

Pantalla externa de 2.7”

Procesador Snapdragon 756G

Sistema operativo Android

Memoria interna de 256 GB

RAM de 8 GB

Cámara principal de 48 MP Quad Pixel f/1.7 con Laser autofocus

Cámara frontal de 20 MP Quad Pixel

Batería de 2,800 mAh

Lector de huellas dactilares trasero

Como podrás ver, la batería no es lo suyo, pero eso no quiere decir que no sea impresionante de todas maneras pues este cuenta con una cámara principal que podemos usar para tomar selfies, lo cual pocas veces se puede ver en el mercado.

En cuando a precio y disponibilidad de este equipo en México, te podemos decir que el Moto RAZR 5G tendrá un precio de $34,999 pesos mexicanos y que podrás encontrarlo en Telcel a partir del 3 de diciembre y en AT&T a partir del 5 de diciembre.

Así que ahí lo tienes, es un regalo perfecto para uno mismo o para algún ser querido en estas fechas ¿no lo crees?