Monolito hecho de jengibre aparece sorpresivamente en San Francisco

No todos los monolitos son hechos iguales y en esta ocasión tenemos uno que apareció en San Francisco que está hecho de pan de jengibre.

Un monolito que se distingue entre los demás que han aparecido de manera misteriosa el viernes pasado dentro del Corona Heights Park en San Francisco y que en estos momentos se encuentra destruído por el material por el que estaba hecho.

Lo curioso de este monolito es que su material es completamente distinto al de los demás monolitos que han aparecido, pues este es muy navideño.

Un poco de magia navideña

Ya tiene tiempo desde que apareció el primero monolito misterioso hecho de metal. Esta extraña estructura que parece moverse por todo el mundo ha hecho preguntarse a todo el mundo sobre el origen de esto y si es o no de origen extraterrestre. Pero creo que con este monolito podemos descartar que algún tipo de inteligencia proveniente del espacio exterior sea la responsable, pues dudo mucho que celebren navidad en otros mundos.

El monolito que vemos ahora es diferente a los demás gracias a que está hecho de pan de jengibre y adornado con gomitas, dejando de lado el clásico material metálico que ya conocíamos.

Lo más curioso de esto es que, justo como los demás monolitos, nadie a salido a adjudicarse el hecho de haberlo plantado en este lugar, pero estamos aún muy seguros que se trata de algún tipo de truco publicitario que terminará siendo una tontería al final. En lo personal sigo apostando a que es una promoción de la cuarta temporada de Stranger Things, aunque no se ha dicho nada oficial sobre esto por el momento.

Al final solamente queda especular lo que estas cosas significan, pero es más que seguro que alguien intenta jugar con las mentes de las personas para que intenten adivinar lo que ocurre. Eso sí, esto ya nos da más pistas sobre su origen, pues obviamente el responsable de todo esto es estadounidense y humano.

Sea como sea, creo que es un buen detalle que nos hace olvidarnos de todo lo malo que ocurre actualmente aunque sea por un instante.