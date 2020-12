Microsoft Teams: ¿Cuál es el número máximo de participantes que permite en cada videollamada?

Disfruta de tus videoconferencias con una amplia cantidad de participantes.

Microsoft Teams es una de las tantas plataformas para vídeoconferencias más populares del momento.

Este 2020 se intensificó el uso de estás herramientas y por supuesto, debido a la implementación de la cuarentena en gran parte del mundo, el uso de Microsoft Teams incrementó considerablemente en comparación a otros años.

Esta aplicación, al igual que otras, permite hacer reunimos con varios participantes al mismo tiempo, pero como es de esperarse, existe un límite para eso.

Tal vez has realizado videollamadas con varias personas en una misma reunión, pero seguramente no has agotado el máximo de participantes permitidos por Microsoft Teams.

5 extensiones para mejorar productividad en Google Meet Google Meet se ha convertido en el salvavidas de muchas empresas que adoptaron el Home Office.

¿Cuántos participantes se permiten por videollamada?

Este es un punto que Microsoft le ha dado mucha importancia, ya que la herramienta permite una cantidad de 300 personas por reunión.

Esto la hace ideal para el uso empresarial y para los institutos educativos, ya que cuenta con una cantidad bastante grande participantes.

Eso sí, es importante que cada integrante que una buena conexión a internet para tener un buen rendimiento de parte de la plataforma.

WhatsApp: ¿Cómo configurar y usar Dual Messenger para WhatsApp WA? Muchos usuarios no saben que pueden tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo.

En este tipo de reuniones de 300 participantes lo recomendable es organizarse bien en la moderación con turnos en videos y palabras para que fluya correctamente la videollamada.

Otra cosa importante es que si en el lugar donde trabajas o estudias tiene la suite de Microsoft 365, la aplicación Microsoft Teams debería ser gratis.