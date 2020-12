Microsoft reconoce que fue hackeado a través de un exploit en SolarWinds: agencias gubernamentales estadounidenses entre las víctimas

Microsoft finalmente reconoció que fue hackeado a través de un exploit en el programa de monitoreo de redes SolarWinds. Esta empresa tiene alrededor de 300.000 clientes entre los que están las multinacionales más grandes del planeta. Sin embargo, el tema se hace más grande, cuando se conoce que agencias gubernamentales del tesoro, comercio e incluso defensa de los Estados Unidos, podrían estar entre las víctimas.

En primer lugar, identifiquemos el trabajo que realiza SolarWinds, para entender la magnitud del acontecimiento. Esta herramienta ofrece servicios de administración de redes, sistemas e infraestructura de tecnología. Por lo tanto el software Orion permite al programa acceder, desde cualquier lugar, a las computadoras de las redes que administran.

Entonces, como lo reseña la BBC, en el llamado "ataque a la cadena de suministro", los ciberdelincuentes lograron ingresar a SolarWinds Orion, y en consecuencia a todas las redes de sus clientes. ¿Lo peor de todo? Cuando la empresa de seguridad notó la anomalía, vieron que la red fue vulnerada desde marzo. Es decir, durante ocho meses, los piratas informativos estuvieron haciendo su "trabajo".

Como lo expresa la misma SolaerWinds desde hace algún tiempo, la herramienta monitorea alrededor de 300.000 clientes en todo el mundo. De esta manera los afectados podrían estar regados en 19 países del planeta. Entre los que se incluyen el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, según lo expresa Raj Samani, jefe de McAfee, en su Twitter.

