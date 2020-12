MCU: Kevin Feige dice que el streaming es "100% el futuro" para la industria

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) es tal vez el último gran logro de la industria del entretenimiento. Pero tal vez también sería la última gloria de las salas de cine, ya que el streaming es ahora la plataforma de mayor peso.

El problema no es sólo que estudios como Warner Bros. decidan mover todos sus estrenos a esta clase de servicios en el contexto de la pandemia. No.

La medida comenzará a partir de 2021: películas de Warner Bros como Dune, The Matrix 4 y The Suicide Squad serán algunas.

Uno de los asuntos de mayor peso es que algunas de las personas más importante en ese sector también creen que el streaming ha ganado toda la atención. Como sucede con Kevin Feige.

Feige ha hecho historia por ser el responsable que logró darle forma al MCU y tras el cierre con Avengers: Endgame están por iniciar una nueva etapa desde Disney Plus.

Viene una importante gama de producciones para este servicio y entrevista con la Emmy Magazine el ejecutivo por fin se puso sincero y compartió su punto de vista. Mismo que tal vez le romperá el corazón a más de algún amante del cine:

El streaming es 100 por ciento el futuro y donde los consumidores quieren ver cosas. Con suerte, también querrán ver nuestra serie narrativa de larga duración.

Una experiencia como WandaVision es algo que no se puede lograr con una película. Vas al cine por cosas que no puedes ver en streaming y usas servicios de streaming por cosas que no puedes ver en un cine.

Y, por supuesto, todo lo que pasa por un cine se convierte eventualmente en algo para streaming.