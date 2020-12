¿Por qué Mastercard rompió con Pornhub? Lo explica el CEO de la compañía de servicios financieros

Ajay Banga, CEO de Mastercard, explicó el gravísimo motivo por el que la empresa rompió relaciones con Pornhub.

Mastercard rompió relaciones con Pornhub por un gravísimo motivo: los videos de pornografía infantil hallados en la plataforma. Esto lo explicó Ajay Banga, CEO de la multinacional de servicios financieros.

“Es una medida de legalidad más que de moralidad”, apuntó Banga en una entrevista con el New York Times.

Una investigación del NY Times sacó a la luz el oscuro mundo dentro de la plataforma de videos pornográficos. La pornografía infantil tenía espacio en la página, algo que no toleraron compañías como Mastercard y Visa.

A partir de entonces, Pornhub está concretando planes de verificación de todo el contenido que llega al portal.

“Encontramos casos en los que se había cruzado el estándar legal de lo que debería permitirse en Pornhub”, afirmó Banga. “Les dijimos ‘lo siento, cruzaron el estándar legal”.

“El porno no es ilegal. Ciertos tipos de porno sí lo son, como el infantil. Por eso es que nos retiramos”, explicó el CEO de Mastercard.

El NY Times develó que personas vinculadas a Pornhub organizaban grabaciones de agresiones a mujeres y niñas inconscientes. Además, se habla de maltrato a animales, llevados a morir en actos de fetiche.

Armas y marihuana, la posición de Mastercard al respecto

La compañía de Banga no solo recibió presión para alejarse de la pornografía ilegal. También le piden un boicot a la venta de armas. No obstante, el CEO argumenta que no tiene una forma de delimitación de las compras al respecto.

“La gente me ha preguntado por qué Mastercard no podía cortar con los comerciantes que venden armas”, dijo Banga. “Eso es muy interesante, porque (empresas como) Walmart venden municiones, armas y pañales… pero no sé qué fue lo que compró el cliente. Así que no sé cómo cortar con eso”.

Mastercard tampoco permite la compra de marihuana con su sistema financiero.

“Diferentes estados legalizaron la venta de marihuana, pero no podemos permitir que nuestras tarjetas se usen para comprarlas”, dijo Banga. ¿El motivo? El Gobierno federal no la ha legalizado. Y así seguimos ese estándar, es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”.