Marvel: el director de Fantastic 4, el reemplazo de Tony Stark y la serie en la que aparecerá Nick Fury

La familia de los 4 Fantásticos oficialmente está de vuelta a Marvel y Jon Watts será el director del la película. Además Tony Stark ya tiene reemplazo.

Es el último mes del año y Marvel decidió dar un regalo inmenso a sus seguidores. La cantidad de información que reveló este jueves tardará un par de días en procesarse completamente. Entonces vayamos con tres que son de gran interés para el futuro del liderazgo por venir. La familia de los 4 Fantásticos está oficialmente de vuelta. Iron Man ya tiene un reemplazo que use sus armaduras y se conoció el título de la serie de Nick Fury.

Vayamos por partes y conozcamos el nombre del director de los 4 Fantásticos. Se trata del estadounidense Jon Watts. Su nombre ya está relacionado con el UCM, pues fue el director de las dos primeras entregas de Spider-Man (Tom Holland). "Jon Watts dirigirá el nuevo largometraje de Marvel's First Family, Fantastic Four!", escribieron desde la cuenta oficial de la corporación en Twitter.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Nick Fury en la nueva etapa de Marvel

La llegada de Fantastic 4 le dará a los superhéroes de Marvel un nuevo liderazgo o al menos más personas que lo quieran asumir. Mientras tanto ya sabemos en las andanzas en las que estará Nick Fury. El director de Shields saldrá en la serie Secrets Ivasion, donde también regresa Ben Mendelsohn, como Skrull Talos.

¿Cómo haces para descubrir a un Skrull que tomó la forma de María Hill? Bueno de eso se trata Secret Invasion.

Samuel L. Jackson is back as Nick Fury and Ben Mendelsohn from Captain Marvel returns as the Skrull Talos in Marvel Studios' Original Series Secret Invasion. Coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/AuInHMuBRW — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Reemplazo para Tony Stark

Finalmente una de las resoluciones más esperadas en el UCM comienza a tomar forma. ¿Quién será el reemplazo de Iron Man? El UCM anunció que Dominique Thorne, para interpretar el papel de Ironheart.

Thorne interpretará el papel de Riri Williams. Es una chica de 15 años estudiante de ingeniería. Utilizando piezas de la universidad logra crear una armadura como la de Iron Man. Situación de la que Tony se entera, la busca e indaga en sus intenciones de convertirse en una superheroína. Por supuesto que recibe la bendición de Stark y comienza a colaborar en la protección del mundo.