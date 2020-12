Falleció Hugh Keays-Byrne, villano en Mad Max: tenía 73 años

El australiano Hugh Keays-Byrne formó parte de la saga original de Mad Max y en la edición de 2015. Otra dura noticia para el 2020 de m… que llevamos.

El 2020 sigue llevándose grandes referentes: este miércoles falleció un actor de Mad Max. Hugh Keays-Byrne, que participó en la saga original y en la edición de 2015, murió a los 73 años.

La información la dio el cineasta Ted Geoghegan en sus redes sociales. Calificó a Keays-Byrne de “héroe olvidado del cine australiano”.

El actor interpretó al villano Toecutter en la primera Mad Max (1979), película protagonizada por Mel Gibson. En la versión de 2015, Mad Max: Furia en el camino, encarnó a Inmortal Joe.

Más allá de Mad Max, una larga carrera la de Keays-Byrne

Keays-Byrne nació en la India en 1947, hijo de ingleses, y se mudó primero al Reino Unido y luego a Australia en 1973. Allí comenzó su carrera como actor. Además de participar en Mad Max (1979) estuvo en The Man from Hong Kong (1976), Lorca ant The Outlaws (1984) y Resistance (1992), que también dirigió.

En la televisión debutó en Boy Meets Girl (1967), Barnaby and Me (1978) y Moby Dick (1998). Su última producción televisiva fue en Farscape: The Peacekeeper Wars (2004).

Keays-Byrne formó parte de la Royal Shakespeare Company, participando en obras como Hamlet, King Lear y The Tempest or The Enchanted Island.

“Gracias por todo lo que nos entretuviste”, afirmó Geoghegan en su obituario en redes sociales. “Conducirás eternamente, brillante y cromado”, recalcó.

Georghegan lo llamó “humano maravilloso, que luchó mucho por el medio ambiente y los temas humanitarios”.