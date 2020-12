Los Simpson: Homero es millonario, hizo una fortuna en secreto

Los Simpson han tenido muchas aventuras y parece que nunca se quedan sin dinero, pero esto podría tener una explicación muy interesante.

Los Simpson tienen una buena vida a pesar de lo que se puede creer, ya que en algunos episodios parecen tener el dinero contado. El problema es que es imposible no ver el pasado de Homero y llegar a la conclusión de que tiene una gran fortuna.

Frank Grimes tenía un punto

Si recordamos uno de los episodios más queridos de Los Simpson, podemos ver a un personaje de nombre Frank Grimes que, a pesar de tener muchas dificultades en la vida, logra entrar a trabajar a la planta nuclear, solo para comenzar a envidiar a Homero por todo lo que tiene, incluso preguntándose cómo es que alguien como Homero puede tener una casa de ese tamaño y tan bonita.

La respuesta a la pregunta a lo anterior son las regalías, pues Homero no solamente fue exitoso en la industria de la música una vez, sino que logró tener éxito dos veces con dos bandas distintas: Sadgasm y The Be Sharps, también conocidos como Sadgasmo y Los Borbotones.

Ambos grupos, siendo propiedad intelectual de Homero y teniendo tanto éxito, pueden seguir dejando regalías enormes a la familia amarilla, pero también hay otro trabajo que lo podría llevar a ser multimillonario: secuaz de super villano.

Este último trabajo lo hizo ser dueño de los Broncos de Denver, un equipo de la NFL que actualmente cuesta una cantidad nada mala de 3 mil millones de dólares.

Es así que Homero no solamente logró hacerse de una fortuna en la industria de la música, sino que básicamente sería una de las personas más ricas de Estados Unidos, o al menos de Springfield.

El hecho de seguir yendo a trabajar podría ser pura fachada o podría ser el hecho de que no sabe que sigue ganando dinero por esos viejos proyectos y hay una cantidad enorme de dinero acumulada en una cuenta bancaria sin que él lo sepa.