Los Simpson: todos en la familia son genios de acuerdo con una teoría

Una teoría muy popular de Los Simpson nos dice que todos en la familia son genios y aquí te mostramos evidencia de que podría ser real.

Los Simpson siempre nos han hecho ver que hay más de lo que la serie nos dice como tal, es por eso que tenemos ante nosotros una teoría que toma distintos elementos de varias temporadas para demostrar que la familia amarilla está conformada por genios de verdad.

Hay mucha evidencia

Esta teoría que veremos a continuación no es propia, sino que es algo que se ha comentado mucho entre los fanáticos de la serie por distintas partes del Internet y fuera de este, pues hay muchas evidencias que apoyan a que la familia está llena de genios.

Para empezar, tomemos a Lisa Simpson, quien ya hemos visto con anterioridad que es una niña prodigio y uno de los más grandes tesoros con los que cuenta la escuela primaria de Springfield, y aunque no es tan inteligente como Martin Prince o como Allison Taylor, realmente no se demeritan sus logros y su gran hambre por el conocimiento.

Después de ella obviamente tenemos a Maggie Simpson, una bebé que ha demostrado en más de una ocasión ser una superdotada como ninguna otra persona en la serie, al grado de que saber nadar, es una gran estratega y, también, ha demostrado tener un mayor IQ que la misma Lisa.

Sinceramente es una bebé de temer, pues incluso sabe manejar distintas armas de fuego y, más interesante aún, tiene la fuerza para resistir el retroceso de los disparos.

Después de ellas dos ¿qué esperanza tienen los demás miembros de la familia? pues mucha, ya que de alguna parte tenían que sacar su inteligencia las dos niña Simpson.

Primero que nada, es bien sabido que Homero es un genio, el cual tiene un crayón atorado en el cerebro que reduce su capacidad de pensamiento, pero aún con este, él sigue siendo un genio musical que ya creó al menos dos muy exitosas bandas. En cuanto al dichoso Gen Simpson que hace estúpidos a los hombres de la familia, tanto él como Bart pudieron ser excepciones a la regla.

Quedan dos y no son menos importantes

Bart por su parte parece ser el menos listo de la familia y hay muchos episodios que demuestran que no es tan inteligente como Lisa en la escuela, pero Bart también tiene un gran inteligencia deductiva, al grado de poder ver cosas que otros adultos no pueden, resolviendo problemas junto con Lisa que ni siquiera abogados experimentados lograron.

Estoy hablando obviamente de los juicios de Krusty el Payaso, cuando des cubrió que Bob Patiño fue el culpable intentando destruir la vida de Krusty y, además, el juicio sobre los derechos de autor de Itchy & Scratchy, en donde fue él mismo quien logró encontrar la defensa y evidencia perfecta para ganar el caso.

Por último, Marge parece ser que no tiene mucho qué ofrecer en cuanto a algo de genialidad se refiere, pero también ha logrado crear unas cuantas cosas muy interesantes, en especial si hablamos de arte y la actuación.

Desde joven Marge se ha caracterizado por tener un espíritu sensible y eso se demuestra en su interés en el arte, sobre todo en la literatura, pues fue capaz de escribir un Best Seller romantico basado en su vida que, además, llamó la atención de todo el mundo fuera de Springfield. La necesidad de regresar al status quo de la serie la hicieron apartarse de la vida editorial, en especial gracias a las críticas profesionales, pero como sabemos, no siempre el público está de acuerdo con esta.