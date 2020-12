Los Simpson: ¿quién realmente le disparó al Sr. Burns? Hay nueva evidencia

Ya hemos hablado del episodio de Los Simpson en donde se le disparó al señor Burns y es que parece que hay tantos temas relativos a este episodio que nunca podríamos dejar de hablar de este.

El asunto aquí es que existe un documento que nos muestra al personaje que originalmente iba a ser quien le disparó al Señor Burns, y no, no fue Maggie.

Algunas de las escenas que se crearon para que nadie dentro de la producción supiera quien fue realmente quien le disparó al Señor Burns nos presenta a Barney Gumble frente al auto de Los Simpson mientras aprieta el gatillo en contra del magnate de Springfield.

Pero parece que no solamente iba a ser un clip para despistar a todos, pues se tenía planeado sacrificar al personaje de Barney en esta trama y encarcelarlo durante un tiempo por intento de asesinato. Bastante fuerte, pero es real, es oficial y hay un documento que lo prueba. Este lo compartió Josh Weinstein, uno de los guionistas de Los Simpson en su cuenta oficial de Twitter.

Summary of our pitch for "Who Shot Mr. Burns" from the June '94 story conference notes.

Neat to see how this developed (we thought it could be Barney but on the very next page -so within minutes of discussing it- someone suggests Maggie) And Patty & Selma could've been suspects. pic.twitter.com/8O3mOdY7vr

— Josh Weinstein (@Joshstrangehill) March 11, 2018