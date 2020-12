Instagram vs Instagram Lite: Estas son las diferencias más profundas

Aunque en apariencia son muy similares, existen grandes diferencias entre ambas.

La mayoría de las aplicaciones tienen una versión Lite. Instagram no es la excepción, aunque su app ligera ya no está disponible desde el mes de mayo de 2020, ahora la compañía Facebook ha decidido relanzar la aplicación en india.

Instagram Lite ya está disponible en la India, pero la intención es que esta pueda usarse a nivel global, pero de momento hay que esperar.

La pregunta es muy sencilla, ¿qué diferencias tiene la versión Life de la original? Aquí te explicamos cuáles son las más importantes.

Instagram vs Instagram Life

La primera y gran diferencia entre ambas aplicaciones es sin duda el peso de almacenamiento. Mientras la versión original requiere de 30MB, la app Life solo necesita de 2MB, una diferencia enorme.

Es que las versiones Life son diseñadas para celulares con poco almacenamiento, entonces ahí cae la primera diferencia.

Otra cosa es que simple vista son muy similares, la interfaz es casi la misma, solo que hay una pequeña diferencia en la fuente, pero a pesar de ello, hay algo que sí marca mucha diferencia y son las nuevas funciones que ha incorporado Instagram.

Es decir, en la versión Life no vas a conseguir las pestañas para IGTV, Reels y Shopping, mientras que la versión original cuanta con todas obviamente.

Pero esto no quiere decir que en Life no podrás ver Reels o videos de IGTV, mientras otros usuarios suban ese tipo de contenido podrá ser visible en la aplicación ligera, pero no está disponible para subirlos desde ella.

Otra gran diferencia es que en Instagram Life no podrás hacer videollamadas y tampoco podrás utilizar el modo oscuro.

¿Cuál debería usar?

Es evidente que la experiencia en estas aplicaciones es totalmente diferente, ya que una carece de ciertas funciones pero a pesar de ellos tiene sus ventajas sobre la otra.

La decisión de cuál deberíamos usar dependerá de las necesidades del usuario, porque algunas quisieran tener todas las funciones, pero el móvil no les permite usar Instagram original por cuestiones de espacio y consumo de datos, así que la mejor es la que más le convenga a la persona.