Instagram ahora acepta un nuevo formato para las fotografías en dispositivos de Apple

El formato de fotografías ProRaw ya es conocido en Apple. Los iPhone vienen trabajando este modo de captura de imágenes desde hace un tiempo. Sin embargo, cuando después de haber editado y jugado con tu foto, la querías publicar en alguna red social, era indispensable cambiarla a JPG o PNG. Pero ahora, anunciaron que las características serán compatibles con Instagram.

El anuncio, un poco confuso, pero cierto, lo hizo Tim Jhonsen, miembro de la dirección de iOS de Instagram. El desarrollador dijo: "Instagram debería poder compartir fotos ProRAW a partir de esta mañana, puede tardar un poco en propagarse".

Instagram should able to handle sharing ProRAW photos as of this morning, may take a bit to propagate out.

— Tim Johnsen (@timonus) December 18, 2020