Google Chrome: ¿Cómo comprobar si la conexión de un sitio es segura?

Este tipo de pasos puede protegerte de cualquier archivo malicioso en tu ordenador.

La navegación en Internet cada vez requiere de más atención por parte de los usuarios que están más expuestos a ataques donde se les roben sus datos privados.

Por parte de las plataformas se han tomado varias medidas para mejorar esos aspectos en un sitio web y proteger a las personas.

No obstante, hay ciertos cosas que puedes revisar desde tu ordenador, sobre todo con Google Chrome para tener más precaución en los sitios donde ingresas.

¿Cómo comprobar si la conexión de un sitio es segura?

Desde el blog de Google, se señala que para ver si un sitio web es seguro, puedes comprobar la información de seguridad sobre el sitio.

Chrome te alertará si no puedes visitar el sitio de forma segura o privada.

En Chrome, abre una página.

Para comprobar la seguridad de un sitio, a la izquierda de la dirección web, busca el estado de seguridad:

-Seguro

-Información o no seguro

-No seguro o peligroso

-Seguro -Información o no seguro -No seguro o peligroso Para ver los permisos y los datos del sitio, selecciona el ícono. Verás un resumen con el grado de privacidad de la conexión según Chrome.

Qué significa cada símbolo de seguridad

Estos símbolos te permiten conocer el grado de seguridad del sitio que visitas y saber si cuenta con un certificado de seguridad, si Chrome confía en este certificado y si Chrome tiene una conexión privada a ese sitio

Seguro

La información que envíes o recibas mediante el sitio es privada.

Incluso si ves este ícono, ten cuidado al compartir información privada. Comprueba la barra de direcciones para asegurarte de que visitas el sitio deseado.

Información o no seguro

El sitio no usa una conexión privada. Alguien podría ver o cambiar la información que envíes o recibas mediante el sitio.

En algunos sitios, puedes visitar una versión más segura de la página:

Selecciona la barra de direcciones.

Borra http:// e ingresa https://.

Si este procedimiento no funciona, comunícate con el propietario del sitio para pedir que protejan el sitio y tus datos con el protocolo HTTPS.

No seguro o peligroso: Te recomendamos no ingresar información personal o privada en esta página. Si es posible, no uses el sitio.

No seguro

Procede con precaución. La privacidad de la conexión de este sitio presenta errores. Es posible que alguien pueda ver la información que envías o recibes mediante este sitio.

Es posible que se muestre el mensaje de error "Acceso no seguro" o "Pago no seguro".

Peligroso: Evita este sitio. Si se muestra un mensaje de advertencia rojo en toda la pantalla, Navegación segura indica que este sitio no es seguro. Si lo usas, es posible que pongas en riesgo tu información privada.