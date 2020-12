Google: Te sorprenderá ver cuáles fueron las búsquedas más populares en 2020 en Estados Unidos

Google está difundiendo su resumen de 2020, y dio a conocer cuáles fueron las búsquedas más populares en Estados Unidos.

Está terminando el 2020 y Google da a conocer cuáles fueron las búsquedas más populares en Estados Unidos. Un año complicado entre la pandemia, las crisis sociales y las elecciones presidenciales.

Las tendencias de 2020 fueron divididas en varias categorías. Por búsquedas, noticias, gente, actores, atletas…

En total abarca 33 categorías distintas.

Este resumen sirve para analizar socialmente a un país, en este caso Estados Unidos. Por ejemplo, la búsqueda más destacada fue Elections results (Resultados de las elecciones): Joe Biden venció a Donald Trump, pese a la resistencia del actual presidente en reconocer el resultado.

Pero la segunda mayor búsqueda es Coronavirus: la enfermedad que ha azotado particularmente a Estados Unidos, el país con mayor número de muertos en el mundo.

La tercera búsqueda más popular es Kobe Bryant. La muerte de la leyenda del baloncesto en un accidente de helicóptero conmovió a toda la nación.

Coronavirus update (actualización sobre el coronavirus) resultó ser la tercera búsqueda más popular. Y la quinta tuvo relación: Coronavirus symptoms (síntomas del coronavirus).

Algunas categorías en Google: de Actores a Juegos

Ahora iremos sobre las más populares en diversas categorías. En noticias, destacó Elections results (resultados de las Elecciones). Mientras que en personas finalizó como el más buscado Joe Biden, el vencedor de los comicios.

En la categoría de Actores ganó Tom Hanks, Ryan Newman quedó al frente en Atletas y en Bebés resaltó el de Elon Musk.

Más curiosidades: la búsqueda más popular en temas de belleza fue How to cut men’s hair at home (Cómo cortar el cabello de un hombre en casa). Tiene que ver con la pandemia, debido a que las barberías fue uno de los negocios que se mantuvieron cerrados.

¿El juego más popular en las búsquedas de Google? El atrapante Among Us resultó como el más buscado.

Mientras que en la categoría de Cómo hacer destacó How to make hand sanitizer (Cómo hacer gel limpiador), también relacionado con el Coronavirus.

Te dejamos la lista completa de lo más buscado en Google en Estados Unidos en 2020 en este link.