Gmail: ¿Es posible borrar un correo antes de que sea leído?

Gmail permite deshacer mensajes antes de que sean leídos de manera nativa.

La plataforma de servicio de correo electrónico más completa del momento es sin duda Gmail de Google.

Esta aplicación de envío de mails ha ido creciendo considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en la más usada de la actualidad debido a su amplia variedad de funciones.

La ventaja del servicio de correo electrónico de Google se mantiene en constante crecimiento al incorporar regularmente nuevas funciones a su plataforma, y una de ellas es la posibilidad de deshacer o eliminar un mensajes antes de que sea leído.

Esta función lleva rato disponible y son pocos los que saben que existe, pero una vez que aprenden a usarla, les será de mucha utilidad, ya que a más de uno le ha tocado enviar un mensaje por error.

Cómo borrar un correo enviado

Seguramente has notado que cada vez que envías un correo electrónico a través de Gmail, en la parte inferior izquierda aparece una especie de nube informando que el mensaje fue enviado.

Si es así, entonces tal vez has notado que al lado de ese "Mensaje fue enviado" aparece una opción Deshacer. Si no lo has visto, entonces te invitamos a hacer la prueba, pero antes de hacerlo, le decimos que intente hacer clic sobre la opción una vez que aparezca.

Eso sí, no lo pienses mucho, ya que la función se debe usar en cuestión de segundos, esa es la gran desventaja.

Esto quiere decir que no es posible borrar un mensaje que se envió hace un tiempo, días, horas o minutos. La función funciona solo en segundos y debes estar muy al pendiente una vez que envíes el mensaje.