¿Qué es la miastenia, la enfermedad que sufre Gennaro Gattuso?

Gennaro Gattuso fue uno de los más combativos mediocampistas en Italia, y actualmente es DT del Napoli. Esta semana develó que sufre de miastenia.

Gennaro Gattuso ha sorprendido a todos al utilizar un parche en su ojo derecho durante el duelo entre su Napoli y el Torino. El exmediocampista reveló es esto es causado por una enfermedad: la miastenia.

“Rhino”, de 42 años, sufre de miastenia desde hace diez años, pero en los últimos días ha sido muy dolorosa.

“Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo: la vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse”, apuntó Gattuso. “Sé que mis jugadores sufrieron al verme así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida… tranquilos, no me muero. Estoy vivo”.

“Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea”, reveló el entrenador. “Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará”.

La miastenia y cómo ha afectado a Gennaro Gattuso

Una enfermedad neuromuscular, la miastenia se considera como un tipo de trastorno autoinmunitario. Esto sucede cuando el sistema inmunitario ataca por error al tejido sano.

El cuerpo produce anticuerpos que bloquean las células musculares para que no reciban mensajes desde la célula nerviosa, explica Medline Plus.

“Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”, apuntó el DT tras el partido.

Entre sus síntomas se encuentran, además de la cabeza y párpados caídos, debilidad de los músculos faciales y dificultad para moverse.

No existe una cura para la miastenia grave, solo se recomiendan tratamientos para poder llevarla, como el uso de prednisona.

Se sugiere descanso, el uso de un parche por su la visión doble llega a ser muy molesta y evitar el estrés.

“No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto, porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir cómo irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo”. Palabra de “Rhino”.