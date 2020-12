Por tiempo limitado Fortnite lanzó un modo de juego llamado The Spy Within y este se parece mucho a Among Us

El nuevo modo de juego en Fortnite es por tiempo limitado y entregará premios cuando finalice. Es una especie de Among Us al estilo Battle Royale.

La tarde de este martes 15 de diciembre se anunció que Among Us llegará a la plataforma de Nintendo Switch, algo que genera un extra de alegría a los fanáticos de esta consola. Sin embargo, la extraña sorpresa la dio Epic Games, a través de Fortnite. Desde la empresa anunciaron un modo de juego, que hace muchas referencias al desarrollo de Inner Sloth.

Among Us llega a Nintendo Switch y los fans no podrían estar más felices con esto El Nintendo Switch acaba de recibir un tripulante que podría ser un impostor, pues Among Us por fin llega a la consola híbrida de Nintendo.

El modo de juego que lanzó Epic Games se llama The Spy Within (El Espía Interno, sería su traducción). Y ya desde el nombre comienzan a aparecer las similitudes. Publica Engadget que las reglas que se tienen que seguir en esta partida, son muy similares a las de Among Us.

Las reglas en The Spy Within de Fortnite

Entre las normas está que se juegan en grupos de 10. Entonces dos cumplen el rol de espías y los otros 8 son agentes. El rol de los 'Spy' es eliminar a los agentes a escondidas y evitando levantar sospechas. ¿Suficiente? Porque hay más.

El trabajo de los agentes es, obviamente, descubrir quienes son los espías. Por supuesto antes de ser eliminados. Pero además tienen que hacerlo mientras intentan completar tareas.

Hay diferencias y estas se van a ver reflejadas cuando el modo de juego The Spy Within deje de funcionar. Una vez que finalices la partida podrás recibir diferentes accesorios como por ejemplo una patineta con un diseño genial.