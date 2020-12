Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise review: mucho mejor que el zumba [FW Labs]

Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise es una opción para poder ejercitarse en casa pero ¿Realmente vale la pena conseguir este juego de ejercicio?

Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise es el nuevo juego de ejercicio y boxeo que ha llegado a la consola de Nintendo Switch y, realmente, no hay ninguna otra consola en la cual pudiera funcionar, pues usa todas las cualidades de contar con dos controles con sensores de movimiento.

Así que desde el inicio te puedes dar cuenta que jugarlo de otra manera es básicamente imposible. Ten en mente eso, pues estamos frente a un juego de ejercicio, algo que no siempre se ve en cuanto a reseñas de juegos, por lo que tendré que acercarme a la crítica de este juego desde un ángulo distinto, ya que obviamente todos aquellos que están considerando comprar este título quieren estar en forma y todo lo demás es casi irrelevante. Como siempre, vayamos por partes.

Gameplay

Lo más importante de este juego es la manera en que hace que te muevas para hacer ejercicio. Y para poder llevar a cabo un mejor seguimiento de todo tu avance, te pedirá información como tu edad, estatura, peso y el objetivo que te quieres poner de mediano a corto plazo, es decir, si quieres bajar 4 kilos por ejemplo o solo estar en forma.

Casi de inmediato te pasan a un pequeño tutorial en donde se te muestra lo que estarás haciendo a lo largo del título, pero es después de eso que empieza lo bueno.

Puedes tomar cada día un entrenamiento personalizado en donde puedes elegir exactamente lo que quieres trabajar, y dependiendo de lo que decidas, el juego te recordará tu objetivo y te pedirá comenzar con calentamiento, seguir con la rutina del día y después pasar a la etapa de enfriamiento, muy sencillo pero efectivo, pues la primera y tercera etapas son necesarias para poder ejercitarte sin lastimar tus músculos.

En caso de que sientas que el ejercicio no fue suficiente o creas que aún puedes seguir, puedes entrar al entrenamiento libre, en donde puedes elegir toda las rutinas que quieras, en el orden que quieras y la intensidad que creas que se adapta a ti, además, claro, podrás elegir canciones que acompañen tu rutina (de ahí lo del ritmo y ejercicio) y la velocidad de estas canciones.

Durante los entrenamientos tendrá que brincar de atrás para adelante al ritmo de las canciones de distintos artistas reconocidos y algunas canciones originales libres de derechos de autor. Mientras brincas tendrás que coordinar distintas series de golpes en los momentos exactos para obtener calificaciones altas y que se pueda medir tu rendimiento y, también ganar dinero y premios.

Otras cosas a tomar en cuenta

Decidí recalcar lo de la música con derechos de autor porque el mismo juego te hace saber que puedes grabar un video de cómo es que entrenaste y de las fallas y aciertos que tuviste, solamente con la música que tiene una cámara al lado. Esto obviamente es por la protección de derechos de autor que puede llevarte a tener algún problema al compartir el video en redes sociales o hacer streaming de la rutina.

Hablando de la música, este juego tiene una gran variedad de canciones de artistas reconocidos como Katie Perry, Ariana Grande, Ed Sheeran, Marshmello, Bon Jovi, Village People, Justin Bieber, One Direction y hasta Earth, Wind & Fire entre otros. Aunque estas están adaptadas para hacer ejercicio, pues a parte de poder elegir entre dos opciones de ritmo, estas no tienen letra, pues solo están para que sigas el ritmo de estas y no te distraigas, pues requieres de mucha concentración en niveles avanzados del juego.

Este juego también cuenta con dos DLC pero no te preocupes, pues son completamente gratis y es recomendable descargarlos antes de comenzar a jugar, pues estos contienen una dificultad adicional para quienes quieran un entrenamiento más movido. Ambos son lo mismo pero con un entrenador distinto.

Hablando de entrenadores, hay varios tipos de cuerpo base que puedes elegir y a los cuales puedes personalizar con distintas cosas como el color de piel, color de cabello, color de ojos y la ropa que llevan puesta, la cual podrás comprar con el “dinero” que ganes con cada entrenamiento. Así que hay mucho de donde elegir para que entrenes con la persona que más se acomode a ti.

Además puedes retomar tu progreso del juego pasado, conseguir distintos logros e intentar vencer tus propias metas para hacer todo cada vez mejor.

A sudar se ha dicho

Lo más importante a tomar en cuenta es que con este juego puedes sudar mucho, pues más que estar haciendo una rutina que pueda aumentar tu volumen corporal, sino que más bien parece enfocado a que puedas ponerte en forma y hacer cardio, algo que es de vital importancia en la vida para cuidar nuestra salud y nuestro corazón.

Gracias a los saltos constantes y a todo el movimientos que el juego te pide hacer, es seguro que tus Joy-Con pueden correr peligro, igual que tu televisión, pues estarás soltando golpes con las manos llenas de sudor sujetando dos controles pequeños. Es por eso que Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise te recuerda desde un inicio que necesitas ajustar bien las correas de tus Joy-Con, de lo contrario corres el riesgo de entrar a aquel nada bonito grupo de personas que destrozaron sus televisores gracias a controles de movimiento.

Fuera de eso, los controles responde bien a tus movimientos, pero hay ciertas ocasiones, cuando la velocidad empieza a aumentar, que llega a no registrar algunos de tus movimientos. De igual manera, es importante tomar en cuenta todas las recomendaciones que los entrenadores virtuales te dan, pues el hecho de apretar el abdomen al soltar cada golpe realmente ayuda a que los puedas realizar como debe ser y a que estos se registren bien en la pantalla.

Conclusión

Si bien, este juego no te va a volver un fisicoculturista ni mucho menos, creo que es la mejor opción que hay en el Nintendo Switch a parte de Ring Fit Adventure, pues no solamente te mantendrá en forma y te hará sudar mucho, sino que puede ser el complemente perfecto para una rutina de ejercicio que involucre otro tipo de acercamiento, como levantar pesas o hacer series de abdominales y sentadillas.

Solo recuerda, por favor, usa las correas, es doloroso ver controles salir volando hacia los televisores.