Un afroamericano pasó diez días en la cárcel por error en el reconocimiento facial

Un software de reconocimiento facial cometió un fallo de identificación: la policía acusó a Nijeer Parks de un robo que no cometió.

En Estados Unidos se ha criticado constantemente el uso de los softwares de reconocimiento facial por los errores que puede cometer. Al no estar perfeccionado, da lugar a varias injusticias.

La más reciente es la de un afroamericano que pasó diez días en prisión por un fallo de identificación, reseña NJ Advance Media, citada por Business Insider.

Su nombre es Nijeer Parks y fue acusado por la Policía de Nueva Jersey por protagonizar un robo. Aunque Parks mantuvo que no estuvo en el lugar, las autoridades se apoyaban en pruebas dadas por la tecnología de reconocimiento facial.

Los hechos ocurrieron en un hotel Hampton Inn en Woodbridge, Nueva Jersey.

“No tenía idea de qué se trataba esto. Nunca había en Woodbridge antes, ni siquiera sabía dónde estaba el local”, afirmó.

Durante los diez días que pasó en prisión sus abogados lucharon para su liberación, argumentando el error en la identificación.

“Tenía antecedentes, pero había estado en casa desde 2016 y no había tenido problemas”, recalcó Parks. “Todo esto me asustó. He estado tratando de hacer lo correcto en mi vida”.

Otro caso de error en el reconocimiento facial

No es el primer caso de un afroamericano acusado erróneamente debido a la tecnología de reconocimiento facial.

Business Insider recuerda el de Robert Julian-Borchak Williams en Detroit, Michigan. En 2018, fue acusado de robar cinco relojes de un valor de 3.800 dólares.

La tecnología DataWorks Plus lo identificó como el autor del delito. La Policía Estatal de Michigan utilizó fuerza excesiva y lo encarceló. Un año después del robo quedó en libertad, demandando a las autoridades.

El sistema se presta a los abusos raciales y varias organizaciones han pedido a la Justicia que, hasta que no se perfeccione, deje de ser utilizado.