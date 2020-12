Epic Game Store: este es el juego gratis que puedes conseguir hoy 21 de diciembre

Es Navidad y por lo tanto es hora de que Epic Game Store regale entretenimiento a sus más fieles seguidores en el atropellado 2020.

¿Qué habría sido del 2020 sin los videojuegos? Semana tras semana, a lo largo de este atropellado año, las diferentes consolas y tiendas virtuales compartieron juegos gratis para los momentos de ocio. Fueron por tiempos limitados, pero siempre habían diferentes opciones. Entonces ¿qué te hace pensar que en diciembre habrá una diferencia? Chequea lo que ofrece Epic Game Store desde aquí hasta que se termine el mes.

Desde el 17 de diciembre Epic Game Store comenzó con Cities Skylines. Después, en los tres días que le siguieron estuvieron: Oddworld: New ‘n’ Tasty; The Long Dark y Defense Grid 1. Y ahora, en este 21 de diciembre es el turno de Alien: Isolation.

Alien Isolation, para quienes no lo conocen, es un videojuego de horror de supervivencia y sigilo. Fue desarrollado por la empresa The Creative Assembly y distribuido por múltiples tiendas virtuales, incluso algunas consolas como Nintendo y Xbox One, a través de Microsoft.

Tiene trama de eventos apocalípticos, androides ejecutivos, situaciones militares confusas y por supuesto: algunos extraterrestres. Se juega en primera personas. Las técnicas de sigilo son fundamentales, ya que no todos los enemigos en el juego son mortales y se pueden eliminar. En ocasiones el personaje debe aprender a sobrevivir. Para adquirirlo solo debes presionar obtener y nada más.

Próximos juegos gratis en la Epic Game Store

En los próximos días vendrán más juegos gratis en la Epic Game Store. Por lo tanto, como lo reseña lojueguito aquí está un listado para que estés pendiente de las siguientes ofertas.