Elon Musk habla de criptomonedas: Bitcoins y Dogecoin se disparan por sus críticas

Elon Musk es un tipo de cuidado. Cuando menos lo esperas el sujeto habla de un tema en su cuenta oficial de Twitter y eso puede marcar la diferencia entre volverte viral o una burla.

Eso lo acaba de aprender la comunidad devota a las criptomonedas, particularmente al Bitcoin y el Dogecoin durante este fin de semana.

De la nada el magnate empezó a hablar del asunto en su Twitter. Con un considerable espacio de tiempo entre cada publicación. Lo que hizo que las redes reventaran.

El relato va por partes, así que iremos describiendo etapa por etapa de esta serie de ocurrencias. Todo inició en la madrugada de este 20 de diciembre de 2020. Cuando Musk publicó que "Bitcoin" era sus palabra de seguridad:

Bitcoin is my safe word

La palabra de seguridad es una que se utiliza generalmente en un contexto sexual para indicar a la pareja que se ha llegado al límite de la práctica que están realizando en ese momento (BDSM más que nada) y por lo tanto debe detenerse inmediatamente.

Por lo general se utiliza alguna palabra que usualmente la persona nunca dice o que pertenece a un contexto completamente ajeno.

Así que el tuit de Musk generó muchos comentarios y chistes, hasta 20 minutos después, cuando Elon publicó una aclaración de que todo era broma, seguido de un meme:

Just kidding, who needs a safe word anyway!?

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020