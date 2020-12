Donald Trump ahora culpa a China (no a Rusia) de hackeos y de robarle la elección

Las cosas no van nada bien para Donald Trump. Eso es un hecho innegable que queda totalmente percibido tras ver lo que Twitter está haciendo con su cuenta oficial en la red social.

Uno entra ahí y ahora es una ensalada rara donde las acusaciones, la información distorsionada y las noticias falsas se pierden entre el cementerio de notificaciones donde se destacan todas las inexactitudes y manipulaciones de los tuits publicados.

Y en paralelo el mundo sigue, con múltiples instancias del gobierno de Estados Unidos siendo atacadas por hackers.

Los reportes de prácticamente todos los medios y autoridades apuntan a Rusia. Pero Trump tiene una fijación favorita: China.

Una de las cosas que más recordaremos de la administración de Donald Trump es su ataque constante contra China.

Esto produjo el bloqueo comercial contra Huawei, así como la fractura de las operaciones de TikTok, que ahora están en el limbo.

Y ahora, parece que también serían las mentes maestras detrás de los últimos hackeos. O eso cree Donald en Twitter:

….discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020