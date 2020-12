Así puedes disfrutar de Disney + en un televisor que no sea compatible

No pierdas la oportunidad de disfrutar de Disney + usando tu TV no compatible con el servicio.

Disney + se ha logrado consolidar como una de las plataformas de servicios de streaming con mayor demanda en la actualidad, donde millones de usuarios diariamente se suscriben al servicio.

Si recientemente te has suscrito al servicio de streaming de Disney +, pero tu televisor no es compatible, existe una manera de utilizarlo aunque no cumpla con los requisitos.

Para disfrutar servicios como Disney + es necesario tener un televisor que cuente con Android TV, LG WebOS o Samsung Tizen.

Estas apps que antes eran de paga, ahora son gratis en Android Se extendió la oferta en Google Play y estas aplicaciones que siempre habían tenido un costo, ahora están totalmente gratis en Android.

Si este no es el caso y tu televisor no admite ninguno de estos sistemas operativos compatibles con Disney Plus, entonces vas a tener que adquirir un aparato que hará esto posible.

Cómo puedo ver Disney + con un televisor no compatible

Para disfrutar de la plataforma de streaming necesitarás comprar un aparato que le permita a tu TV no compatible proyectar el contenido de este servicio.

Los Simpson: ¿quién realmente causó la destrucción de Springfield? No, no fue Homero En la película de Los Simpson, todo mundo culpa a Homero por la destrucción de Springfield pero ¿Realmente fue él quien causo todo esto?

En este caso, no tendrás que adquirir un televisor con las características que demanda este tipo de servicios, sino que vas a utilizar un Google Chromecast o un Roku.

Estos dispositivos lo que hacen es que puedas usar tu TV normal como si de tratara de un Smart TV.

Algo muy importante que debes tener en cuenta es que tu televisor debe contar con entrada HDMI, ya que estos equipos necesitan de este tipo de conexión.