Disney Plus: 5 películas navideñas que debes ver en diciembre 2020

Si quieres hacer un buen maratón de películas de navidad en Disney Plus, aquí te mostramos 5 buenas películas que debes ver este diciembre.

Disney Plus tiene un gran catálogo de películas navideñas que puedes ver este diciembre 2020 para pasarla bien con tus amigos y familia. Así que aquí te presentamos 5 películas que no te puedes perder en estas fechas.

Home Alone 1 y 2 (Mi pobre angelito)

Todo un clásico de películas navideñas que se seguirá viendo por generaciones. Sinceramente, estos dos filmes deben ser parte de tu repertorio de navidad, pues son un clásico por una buena razón.

Cabe mencionar que es la segunda película en donde aparece Donald Trump en un pequeño cameo.

Toy Story

Muchos no lo recuerdan bien, pero Toy Story se puede catalogar como una película de navidad, justamente porque todo termina bien para estas celebraciones decembrinas. Así que si quieres revivir tu infancia o lograr que los pequeños de la casa conozcan una de las mejores películas de la historia, hay que aprovechar.

LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas

No hay mejor manera de festejar la fiestas de fin de año que hacerlo con figuras lego de nuestros personajes favoritos de Star Wars.

Hay que mencionar que este no es el especial de navidad de Star Wars clásico, de hecho, ese legendario especial navideño que, además, era terrible, no se encuentra dentro de la plataforma de Disney Plus.

Jingle All The Way (El regalo prometido)

La película que nos muestra la locura de intentar conseguir un regalo de alta demanda durante las épocas navideñas. Sinceramente es una de las más divertidas películas de navidad que puedes encontrar en la plataforma y seguramente más de un padre o madre de familia se sentirá identificado con lo que aquí se vive.

Esas con las 5 películas que más recomendamos, aunque no son todas las que se encuentran en Disney Plus, si son de las mejores. También recordemos que hay especiales navideños de algunas series, pero ese ya es otro tema.