Cyberpunk 2077 review: el juego que todos aman odiar [FW Labs]

Cyberpunk 2077 llegó a nosotros y te traemos la reseña más neutral que puedas encontrar en cualquier lugar en todo el Internet.

Cyberpunk 2077 es uno de esos juegos que dan mucho de qué hablar, aunque no por las razones correctas. Desde su lanzamiento han ocurrido ya tantas quejas, pedidos de reembolso y críticas fuertes, que muchas personas ya decidieron que odian al juego y, además, odian a quienes defienden al título, llegando incluso a hacer un review bombing a DEATH STRANDING solamente por hacer colaboración con este título.

Realmente hemos llegado a una época muy oscura para ser gamer y para ser desarrollador, pues basta con hacer enojar a algunas personas para que te intenten cancelar sin más.

Sin embargo, creo que este juego, al ser uno de los más esperados por un servidor y por todo el mundo, se merece una reseña completamente justa que no solo se enfoque en ciertos aspectos del juego. Así que veamos la reseña más neutral posible que puedes encontrar.

Gameplay

Muchos comparan GTA con Cyberpunk 2077 pero no es nada similar, pues a pesar de ser un mundo abierto dentro de una ciudad enorme, Cyberpunk 2077 es más un RPG estilo The Wicher 3 (de los mismos desarrolladores) en donde podrás encontrar distintas misiones alrededor del mapa de Night City que, muchas veces, tienen un giro muy interesante que no te esperas.

Con cada misión logras conocer a más personajes, cosas distintas sobre el mundo en el año 2077 y obviamente, puedes ganar experiencia para subir de nivel, armas nuevas y encontrar secretos por muchos lugares.

Cyberpunk 2077 se juega principalmente en primera persona, aunque también puedes cambiar la cámara de este cuando conduces automóviles o motocicletas a tercera persona. También puedes ver a tu personaje desde distintos ángulos gracias al modo foto que viene incluido en el juego y al que puedes acceder básicamente desde el inicio del juego.

Una de las mecánicas principales del juego es hackear tanto tecnología como a enemigos, logrando, en niveles altos de hackeo, poder apagar los ojos de otros o poder desactivar todas las cámaras en una red.

Hackear también te ayuda a distraer a los enemigos para poder derribarlos de manera sigilosa, si es que eso es lo que te gusta, de lo contrario, también puedes llegar tirando tiros por todos lados hasta cumplir tu objetivo.

Durante la historia podrás seleccionar distintos diálogos y opciones para interactuar de maneras distintas con los otros personajes, eso ayuda a interrogar a otros de manera directa con violencia o con sutileza de igual manera, tú decides.

Historia

La historia es sin duda uno de los puntos más fuertes del juego, pues tiene grandes giros de trama a cada instante. Al inicio puedes elegir una “clase” por así decirlo y al hacerlo se te permite tener diálogos exclusivos con algunos personajes a lo largo de la historia, así como pasar por un origen completamente distinto uno de otro. Aunque ahí es donde empiezan y terminan las diferencias con tu elección, pues después de eso, básicamente tienes las mismas opciones.

Aunque el hecho de ser Corpo puede ayudarte a hablar de una manera más efectiva con personajes de dinero o de gran posición social, al igual que ser un Nómada te ayuda a recolectar información de personajes de la clase social más baja en el juego.

Dentro de la historia también te podrás encontrar a una gran variedad de personajes interesantes que podrás conocer mejor a medida que interactúes con ellos, siendo uno de ellos, obviamente, Johnny Silverhand, personaje interpretado por Keanu Reeves. Sin duda la escena en donde se te presenta a este personaje y todo lo que ocurre después es algo memorable, pero la manera de llegar a eso es todavía más épica.

Sinceramente las misiones principales son muy buenas y variadas, pero es la historia principal la que puede hacer que te emociones muchísimo en algunas partes o que se te rompa el corazón en otras. Vale muchísimo la pena experimentar la historia, sin duda alguna.

Visuales

A pesar de que en PC el juego se ve increíblemente bien (dependiendo de tu setup, claro está) es lo que ha hecho que el juego tenga más críticas y por justa razón.

Para empezar, el mayor problema que se puede encontrar en Cyberpunk 2077 son los bugs, una cantidad tremenda de estos. A veces ocurren mientras juegas la campaña o misiones secundarias y otras tantas, mientras las cinemáticas en tiempo real ocurren.

Aunque en lo personal no me he encontrado con tantos bugs, uno de ellos arruinó uno de los momentos más emotivos de la historia, tanto en Xbox como en PC, cambiando el modelo de un chip por el de una pistola, y al parecer no fui al único al que esto le pasó.

En PC tuve bajones importantes de FPS que alentaban la acción al momento de entrar en una multitud o al conducir por la ciudad, a pesar de que tengo una muy buena PC. Literalmente solo se puede jugar sin problemas en una maquina extremadamente poderosa que no saldría nada barata armar.

A menos que tengas los recursos para invertir en un equipo que casi cuesta de lo de un automóvil de lujo del año, lo más seguro es que no puedas jugar Cyberpunk 2077 con todas las especificaciones altas y con Ray Tracing activado. Pero aún teniendo una computadora de esa magnitud, también le costará trabajo correr el juego con todo y Ray Tracing.

Curiosamente, la versión más estable que pude jugar de todas fue en los Xbox Series, tanto el S como el X. A pesar de que no se ven igual que en una PC, el juego corre muy bien y se ve impresionante.

Audio

Ahora tuve que separar esto porque, realmente, el único problema con el juego son los bugs y la lentitud con que cargan las texturas en Xbox One y PS4, pero si hablamos del audio, este realmente es muy bueno.

No solamente podrás encontrar aquí una gran variedad de música muy buena, sino que las actuaciones de voces son espectaculares. Tomando en cuenta que hay involucrados unos 150 actores de voz con más de 100 mil líneas de dialogo, este juego no tiene par a la hora de comparar las horas de trabajo incluidas aquí y, simplemente, se agrace mucho.

Las voces logran transmitir una personalidad a cada personaje que pocas veces se ha logrado ver en el mercado, logrando incluso rebasar a The Witcher 3, con todo y su DLC.

Algo que también vale la pena destacar es la opción de desactivar la música con Copyright, con lo que cualquiera puede hacer streaming del título en cualquier plataforma sin meterse en problemas de derechos de autor con sus propias cuentas.

Aunque también hay algo aquí que vale la pena mencionar y es que a veces las voces de los personajes no cuadran con el movimiento de la boca de estos, haciendo que se pierda la inmersión en este aspecto, y aunque no pasa muy seguido, cuando ocurre es imposible no verlo sin que te deje un mal sabor de boca.

Otras cosas a tomar en cuenta

Las opciones de creación de personajes son variadas, pero no son la mejores que verás en el mercado. Aunque si te lo preguntas, sí, puedes elegir tus genitales y no hay censura de por medio, ya que el juego no se limita por tabúes de hoy en día.

Además, se había dicho que en este basto mundo podrías elegir ser lo que tú quisieras y no solamente un mercenario más, y aunque si puedes elegir hacer o no una misión, es obvio que el juego te lleva por ciertos caminos en la historia principal para llegar a la conclusión de eventos necesaria para descubrir todo. Es decir, no tienes un libertad de elección tan grande como se había prometido, básicamente todo se reduce a matar o no a tus enemigos al usar armas letales o no letales.

Pero si de algo debo hablar forzosamente es del modo foto de Cyberpunk 2077, ya que este me hizo pasar muchos momentos de diversión al experimentar con todas las poses, opciones de filtros y stickers que tiene que ofrecer. Mentiría si dijera que no me divertí como niño al crear los escenarios más tontos y sin sentido que pudiera hacer al posar como el Joker junto a un cartel sugestivo, como Jonathan Joestar junto a un vagabundo o como Rose de Titanic sobre una mesa de billar.

El modo foto es de las cosas más divertidas y me perdí ahí por horas completas haciendo fotografía de paisaje, retratos y demás cosas que me hicieron el día.

Por último, este juego tiene tantos secretos y referencias a otras series que básicamente es casi imposible encontrar todo al jugarlo un rato. Algunas de las franquicias que vi referenciadas fueron Ghost in the Shell, Demolition Man y Blade Runner, pero es solo la punta del iceberg.

Conclusiones

No cabe duda que este juego le faltó pulirse bastante antes de salir al mercado, pero si tomamos en cuentas las incontables amenazas de muerte que recibieron los desarrolladores al atrasar el juego para poder pulirlo, es obvio que cualquier cosa hubiera traído mala publicidad a este, tanto atrasarlo de nuevo como lanzarlo en este estado.

Aún así, después de ver todo el odio que hay para este juego en internet me cuestioné a mí mismo ¿qué razones tengo para odiarlo? y la verdad es que no puedo decir que sea un mal juego o que no valga la pena, simplemente salió con muchos errores que se solucionarán después con seguridad.

No puedo evitar tomar en cuenta el nivel de detalle que Night City tiene y todas las cosas que puedes hacer aquí mismo, además de la gran narrativa y trabajo de sonido de todo el juego.

En general es un excelente juego que necesitaba aún más tiempo de desarrollo, por lo que no puedo recomendar que lo compres en estos momentos ni en un futuro cercano, sino que lo mejor es esperar a que este esté completamente parchado y arreglado para que valga la pena hacer la inversión completa.

Realmente creo que en este caso si vale mucho la pena esperar, pues conociendo a CD Projekt Red y su buen pasado con las actualizaciones con The Witcher 3 y sus parches para solucionar los bugs, este juego tardará un tiempo considerable en estar perfecto, pero seguramente lo estará en un futuro.