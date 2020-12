Cyberpunk 2077: trailer sugiere que puedes hacer poses de Sailor Moon, Jojo's Bizarre Adventure y otros animes

Cyberpunk 2077 presentó hace poco su modo foto por medio de un tráiler que nos muestra poses de JoJo's Bizarre Adventure y Saillor Moon.

Cyberpunk 2077 da más de qué hablar y ahora es con unos cuantos secretos escondidos en el nuevo tráiler de modo foto que se estrenó hace poco. Pues aquellos que decidieron descargar el video y verlo con lentitud, pudieron capturar unas cuantas referencias muy interesantes.

Sailor’s Bizarre Adventure

Si eres fanático del mundo del anime y manga, seguramente has visto Sailor Moon y a JoJo’s Bizarre Adventure, o al menos los conoces como tal. Estos dos animes han marcado generaciones completas gracias a sus grandes batallas y a sus personajes memorables.

Y ahora estos tienen referencias en Cyberpunk 2077 de manera oficial gracias a unas poses que puedes hacer en el modo foto de este esperado título de CD Projekt Red. Por si no los has visto, aquí tienes el tráiler.

Ahora, para los fanáticos de JoJo’s no fue difícil reconocer un par de referencias en el tráiler, la primera con la pose de Jonathan Joestar y la segunda con una recreación de la famosa batalla entre Dio y Jotaro. Pero no solo se queda esto ahí, pues tenemos referencias a la pose de Praise the Sun de Dark Souls, al agente 007, a Joker de Joaquin Phoenix y a Sailor Moon.

Sinceramente parece que nos espera una gran cantidad de contenido y uno de los modos foto más completos que hayamos visto en un videojuego. Creo que podremos ver grandes fotos hechas por la comunidad y eso es lo que más me emociona de todo esto.

Recuerda que este título se estrena globalmente a las 00:00 horas del 10 de diciembre en consolas, pero en PC y Stadia se puede estrenar unas horas antes, te dejamos toda la información sobre este estreno y sus horarios en la siguiente nota, aquí abajo.