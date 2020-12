Cyberpunk 2077: inversionistas inician demanda en contra de CD Projekt Red

Ya se ha iniciado una demanda en contra de los creadores de Cyberpunk 2077, pero estos no se quedarán de brazos cruzados. Aquí te contamos todo.

No cabe duda que Cyberpunk 2077 tuvo un lanzamiento accidentado por decir poco, y es que a pesar de ser un buen juego con muy buena historia, hay tantos bugs y glitches que hacen que sea imposible de disfrutar para muchos jugadores.

A pesar de eso, lo más preocupante para la casa desarrolladora de este juego, CD Projekt Red, no es tanto la decepción, sino que ya se están preparando demandas en contra de ellos de parte de los inversionistas.

Problemas por todos lados

Si has seguido a Cyberpunk 2077 desde su lanzamiento hasta ahora, habrás visto todos los problemas que ha presentado dentro y fuera del juego mismo, y es que no solamente este presenta ya una cantidad risible de bugs, sino que han llegado a tanto que muchos jugadores simplemente no pueden jugar al título, en especial aquellos que tienen la versión de PS4 y XBOX ONE.

Es gracias a todos los problemas que los inversionistas han iniciado una demanda en contra de CD Projekt Red, por haber sido informados de manera errónea en cuanto a los errores del juego y su estado actual tan desastroso.

Ante esto, los mismos desarrolladores confirmaron que se defenderán con todo en la corte, por lo que seguramente ya se encuentran preparando una defensa que intente excusarlos de todo lo que ha ocurrido con el juego.

Y es que no todo en el mundo es blanco y negro, y si bien, el juego ha presentado errores terribles, esto se debe a muchos factores que no necesariamente son culpa en tu plenitud de CD Projekt Red.

Así que solamente nos queda esperar a ver cómo es que todo esto evoluciona en un futuro cercano, pero de algo si podemos estar seguros y eso es que las cosas no pintan muy bien para la casa desarrolladora de Cyberpunk 2077.

Fuente.