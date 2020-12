Coronavirus: comenzó la vacunación en Reino Unido, ¡William Shakespeare recibió su dosis!

Este martes inició la vacunación colectiva contra el coronavirus en Inglaterra, y William Shakespeare fue uno de los primeros en recibir su dosis. Un homónimo del escritor inglés pasará a la historia al ser el segundo inyectado.

La primera fue Margaret Keenan, que cumplirá 91 años la próxima semana. Se vacunó en la ciudad Coventry, obteniendo la vacuna de Pfizer – BioNTech de manos de la enfermera May Parsons, inmigrante filipina.

Un pequeño pinchazo para la mujer, uno grande para la Humanidad, si parafraseamos a Neil Armstrong.

“Me siento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra el coronavirus”, afirmó Keenan. “Es el mejor regalo de cumpleaños temprano que podría desear”.

'I can’t thank May and the NHS staff enough who have looked after me tremendously, and my advice to anyone offered the vaccine is to take it — if I can have it at 90 then you can have it too!' pic.twitter.com/mlIwvp6g0f

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 8, 2020