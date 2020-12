Coronavirus: la vacuna de AstraZeneca demuestra casi 100% de efectividad

La carrera de las vacunas comenzó en enero apenas unos días después de que el mundo entero conoció la existencia del nuevo coronavirus.

Después de todos estos meses de tener al SARS-CoV-2 con nosotros, tenemos también más de 60 vacunas en diferentes etapas de investigación, desarrollo y pruebas clínicas. Además de algunas cuantas con aprobación de uso para inmunizar a la población.

Este fin de semana Pascal Soriot, director ejecutivo de la compañía farmacéutica AstraZeneca anunció que su vacuna ya ha mostrado más de 90% de efectividad.

La vacuna, que se desarrolló en conjunto con la Universidad de Oxford, hasta ahora había tenido buenos resultados, pero con porcentajes menores de efectividad: alrededor del 70%.

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19.

Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world.

➡️https://t.co/BADVPGo6Am pic.twitter.com/gohzTSzjsu

— Oxford Vaccine Group (@OxfordVacGroup) November 23, 2020