Coronavirus: Moderna es la segunda vacuna en obtener aprobación de la FDA

El mundo vive un momento de tensión e inquietud en esta pandemia global por el Coronavirus Covid-19 luego de las alertas por la cepa popularizada en el Reino Unido.

La realidad es que esta mutación tendría bastantes meses circulando incluso en América Latina, pero aún así el temor de mayores índices de contagio nunca podrá ser algo tomado a la ligera en el contexto actual.

Es tal vez por ello que las autoridades de Estados Unidos han hecho un salto importante aprobando el uso de la vacuna contra el Coronavirus Covid-19 desarrollada por Moderna.

De acuerdo con un reporte de Nature la oficina de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en EE.UU. ha extendido ya su aprobación para que esta vacuna sea utilizada en el país.

Como sabemos esta clase de autorización ese importancia global ya que constituye la antesala a que otros organismos reguladores mundiales igual o menos estrictos también se sumen.

Luego de Pfizer, Moderna es el segundo laboratorio en obtener luz verde para la distribución de su vacuna. El permiso se obtuvo el viernes 18 de diciembre y la distribución arrancó junto con la semana.

At recommendation of our task force, we've approved Moderna's COVID-19 vaccine in Connecticut. We're expecting 63,300 doses of that vaccine this week.

This is in addition to 31,200 doses of the Pfizer vaccine received last week and another 24,375 we're anticipating this week.

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) December 21, 2020