Coronavirus: todo lo que sabemos sobre la nueva cepa británica VUI-202012/01

El mundo se vio sacudido con sorpresa tras el anuncio de las autoridades en Inglaterra por las nuevas medidas de aislamientos que cancelaron su Navidad virtualmente ante el hallazgo de una nueva variante del Coronavirus Covid-19.

La medida, por obvias razones sociales y comerciales, fue criticada de manera dura por los locales. A lo que el ministro del Salud británico, Matt Hancock, afirmó que este nuevo Coronavirus está “fuera de control”.

Las declaraciones fueron realizadas como parte de su argumentación para justificar las seis semanas de encierro con hasta vuelos cancelados. Todo como una medida para contener los contagios de esta cepa que es más fácil de transmitir.

Pero sus palabras y lo hecho por múltiples medios al replicarlas terminaron dando a un panorama que puede lucir apocalíptico.

Es momento de aclarar algunos puntos sobre la nueva cepa británica. Aquí todo lo que sabemos.

Esta mutación del Coronavirus Covid-19 que ha generado tanta incertidumbre recibe el nombre de VUI-202012/01.

En donde su nomenclatura de identificación local marca que fue la primera gama de variantes analizadas por las autoridades en diciembre de este 2020. De modo que ya a estas alturas cuenta incluso con una página de Wikipedia.

Pero tal vez lo que mayor impacto ha generado son las primeras declaraciones del Primer Ministro Boris Johnson. Quien afirma que la sepa es 70% más contagiosa.

Entre todas las 17 modalidades analizadas en el set de VUI-202012/01 la que ha detonado esta alarma es la N501Y. Y si el nombre les suena familiar es porque ese ese el caso.

Si recuerdan bien en septiembre de 2020 les compartimos información sobre el hallazgo de una nueva variante del Coronavirus Covid-19 encontrada inicialmente en Francia.

La principal cualidad de esta mutación es que su rango de contagio era mucho más potente, aunque los síntomas producidos eran de menor escala.

Desde ese mismo mes se analiza el comportamiento de la cepa N501Y y existen ya a estas alturas múltiples estudios sobre su comportamiento.

Todos los hallazgos realizados hasta ahora apuntan a que en realidad no sería una mutación más mortal del Coronavirus Covid-19.

Pero la cualidad de su alto poder de contagio es lo que resulta inquietante para las autoridades británicas.

Ya que por mero volumen al incrementar los casos de enfermos habrá una proporción directa de pacientes que necesiten hospitalizarse.

En ese panorama su variante hermana de Sudáfrica podría ser más preocupante, ya que esa parece ser contagiosa entre jóvenes:

Is the new UK variant the same as the new South African variant (501Y.V2)?

No.

They both share the same mutation in spike: N501Y (N->Y at position 501). However, the 2 variants have arisen separately.

1/Nhttps://t.co/m4sx1YN7dO pic.twitter.com/N1Zmyso4mh

— Dr Emma Hodcroft (@firefoxx66) December 19, 2020