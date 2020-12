Coronavirus: 7 cosas que sirven y no sirven para evitar contagiarte

Las vacunas ya están en camino, pero para que la inmunización global sea una realidad, todavía falta mucho, mientras tanto todos debemos seguir cuidándonos.

La investigación científica en torno al coronavirus ha permitido que en menos de un año contemos con vacunas que han pasado por múltiples pruebas de efectividad y seguridad.

Sin embargo, el camino para que todos estemos vacunados sigue siendo muy largo todavía, así que por ahora nuestra mejor defensa sigue estando en el comportamiento individual y social.

Además, en el momento en que las vacunas sean una realidad mundial, el coronavirus no estará erradicado, así que muchas de las cosas que empezamos a hacer en 2020 llegaron para quedarse.

Sigue haciendo estas 4 cosas

De entre lo que aprendimos a hacer o hacer mejor, para protegernos del coronavirus hay cuatro cosas muy importantes:

Distancia social

Sabemos que el SARS-CoV-2 está presente en los aerosoles o microgotas de saliva que todos expulsamos al hablar o respirar, por eso es importante que al estar con otras personas mantengamos una distancia de al menos dos metros para minimizar la cercanía de esos aerosoles.

Ventilación de lugares cerrados

Hay casos donde parece que esa distancia no es suficiente para evitar contagios, para eso, sabemos que lo mejor es mantener el aire circulando, para evitar que los aerosoles se estanquen en espacios cerrados, por eso la importancia de la ventilación.

Lavado de manos

Los aerosoles también pueden depositarse en superficies, si luego las tocamos sin saberlo y nos llevamos las manos a la cara y nos tocamos ojos o nariz, podemos introducir los virus a nuestro cuerpo, por las vías en las que nos pueden infectar.

No tocarse la cara es una tarea casi imposible, lo mejor es lavarse constantemente las manos: el jabón disuelve la capa protectora de los virus y los inactiva. Aunque siempre será mejor usar jabón y agua, el alcohol en gel es una buena alternativa, porque tiene un efecto similar en los virus.

Mascarillas o cubrebocas

Nada será totalmente útil si no usamos mascarillas o cubrebocas: no siempre podemos mantener una distancia de dos metros o a veces estaremos en espacios sin buena ventilación.

Las mascarillas pueden protegernos y proteger a los demás porque son una barrera adecuada para el paso de los virus: el tejido del que están hechas (tela u otro material) impide el libre tránsito de los aerosoles, lo que disminuye significativamente el riesgo de contagio.

No hagas nada de estas 3 cosas

Así como ya sabemos muy bien qué cosas son útiles para evitar contagiarnos, conocemos de otras que no ayudarán en nada, o incluso podrían perjudicarnos.

Usar mal las mascarillas

A estas alturas del año tal vez tienes una colección de mascarillas de colores o tal vez compraste un paquete de cubrebocas quirúrgicos, pero si no te las ajustas bien no sirven de nada: deben cubrir tu nariz por completo y que lleguen abajo de tu barbilla.

Tomar productos milagro

No importa cuánto quieras a tu tía, no sigas sus consejos sobre productos que prometen una cura o prevención milagrosa. No solo son inútiles, podrían causarte daño, como el dióxido de cloro, que se anuncia como una solución al COVID-19, pero que puede intoxicarte.

Automedicarte

Está bien, no tomarás ningún producto milagro pero, ¿qué tal ese medicamento que en un estudio científico mostró reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19? Con pandemia o sin pandemia nunca debes tomar medicamentos sin que te los recete un médico.

Se siguen investigando muchos tratamientos farmacológicos para el coronavirus, posiblemente escuches nombres de esas medicinas, pero toma en cuenta que la mayoría siguen en pruebas clínicas, con personas que están enfermas, no cómo prevención, y en una persona sana pueden causar efectos adversos.