Científico dice que la Federación Galáctica existe y no se refiere a la de Star Wars

Tal parece que una Federación Galáctica Existe en la vida real y no, no es la de Star Wars ni la de Rick y Morty, al menos así ha sido confirmado.

No es nada sobre Star Wars ni sobre Rick y Morty, pues la historia de la Federación Galáctica que veremos a continuación proviene de un científico que asegura que esta existe, por lo que los extraterrestres podrían ya tener contacto con la raza humana y de hecho, vivir entre nosotros.

Agárrate fuerte porque la recta final del 2020 parece que viene con todo y sentará las bases para un 2021 aún más extraño que el año que vivimos hoy en día.

They live

La ciencia muchas veces es muy misteriosa y nos lleva a conocer cosas que tal vez no deberíamos haber conocido en primer lugar, pero no es como la religión que nos dice que hay cosas más allá de nuestro entendimiento, sino que parece que hay ciertos secretos en el mundo que la gente no está lista para conocer.

No sabemos si este caso es realmente algo por el estilo, pero este científico israelí parece no solamente haber dado a conocer que existe la vida extraterrestre, sino que existe toda una federación galáctica que ya tiene contacto con los seres humanos en la tierra.

De acuerdo a lo que dice el Profesor Haim Eshed, un ingeniero aeronáutico que sirvió como el jefe de seguridad del programa espacial de Israel, los extraterrestres ya están preparando su revelación al mundo de que estos existen, tanto así que Donald Trump estuvo a punto de revelar esta información al mundo, pero ellos lo detuvieron.

Los extraterrestres han pedido que no se publique que están aquí, la humanidad aún no está lista. Trump estuvo a punto de revelarlo, pero los aliens de la Federación Galáctica están diciendo “Espera, deja que las personas se calmen primero. Ellos no quieren iniciar una histeria masiva. Ellos quieren primero tenernos cuerdos y comprensibles.”

Recordemos que bajo la administración de Trump se revelaron videos clasificados de parte del ejercito en donde se confirmaba la existencia de naves no identificadas al publico. Y aunque nunca se dijo explícitamente que estos eran extraterrestres, básicamente fue lo que sentó las bases para el anuncio de algo mucho más grande.

Vienen del espacio exterior

Parece que lo anterior no es lo único que el profesor Haim tiene para compartir, pues también nos dice esto sobre la Federación Galáctica de la vida real.

Ellos han estado esperando a que la humanidad evolucione a un estado en el que haya un entendimiento general sobre lo que es el espacio y lo que son las naves espaciales. Hay un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y los aliens. Ellos firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Ellos, también, están investigando e intentando entender todo el tejido del universo y nos quieren como ayudantes. Hay una base subterránea en Marte, en donde están sus representantes, y también nuestros astronautas americanos.

Todo esto parece ser demasiada información para poder digerirla de un solo golpe, pero el Profesor realmente tiene grandes reconocimientos en el mundo de la ciencia y no sería el primer científico que confirma que los extraterrestres son reales y que ya conviven con nosotros.

No sé ustedes, pero el 2021 pinta para ser extremadamente más raro que este 2020.