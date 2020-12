Batman: 5 versiones del héroe que te harán tener pesadillas

Batman no siempre es un héroe, muchas veces se sale de control y estas versiones alternas del caballero de la noche son la muestra de ello.

Batman es uno de los personajes de cómics más famosos y más amados de todo el mundo y por justas razones, pues desde su diseño hasta sus hazañas lo hacen un grande entre los grandes.

Pero no siempre es heroico y, de hecho, más de una vez hemos visto distintas versiones de él que nos han aterrado a más no poder. Aquí tienes 5 de ellas.

The Batman Who Laughs

Empezamos por aquí porque este es el más famoso de toda la lista, tanto así que incluso tuvo su propia serie regular y hasta la fecha es uno de los villanos más aterradores que nos ha presentado DC.

Básicamente es lo que obtienes al mezclar a Batman con Joker en una pesadilla estilo Hellraiser de Clive Barker. Su apariencia, además de ser aterradora, es algo que puede causar terror en quien lo vea, pero espera a que veas a sus mascotas, puros Robin que actúan de manera violenta y salvaje.

The Bat-Man

Una historia que incluye a Batman y al Monstruo de Frankestein suena a una crossover que podría ser muy bueno, y vaya que lo es, aunque no de la manera que te imaginas.

En esta historia llamada Castle of the Bat, Thomas Wayne es asesinado por un asaltante, hasta aquí todo bien. Pero las cosas se tornan terribles cuando su hijo, el Dr. Bruce Wayne, lo regresa a la vida años después usando murciélagos para poder lograrlo. El resultado es un monstruo terrible.

Como podrás imaginar, ahí no termina todo, pues para ocultar su horrendo rostro y cuerpo demacrado, Bruce viste a su reanimado padre con un traje de murciélago que se parece mucho al que todos conocemos. Con el tiempo este personaje pierde más la humanidad y se convierte más y más en un murciélago a medida que avanza el tiempo.

Crimson Mist

Como su nombre lo dice, esta versión de Batman deja detrás suyo una neblina roja, gracias a toda la sangre que derrama en Gotham. El problema es que esta versión de Batman fue atacado por el vampiro más famosos de todos: Dracula.

Cuando Batman es convertido en vampiro, todo empieza a ir en picada, pues este comienza a alimentarse de los villanos que acechan a Gotham pero… eventualmente los villanos desaparecen, pues él los mato a todos. Bajo ese dilema, Bruce no puede evitar acabar con las vidas de personas inocentes, solo para después buscar la manera de acabar con su propia vida.

Y pensar que hay personas que creen que los cómics y Batman en sí, son cosas para niños.

The Bruce

Esta versión de Batman es aterradora y no tanto por su físico, sino por sus acciones. Ya que está más allá de la locura, pues se cree ser un Dios y maneja a la sociedad a su antojo. Esto lo podemos ver en el cómic llamado I, Joker.

En este mundo alterno, hay una festividad en Gotham llamada The Night of Blood, es decir, La Noche de Sangre. Es aquí cuando los ciudadanos compiten entre sí para ocupar el puesto de The Bruce como Batman, una figura casi divina que se mantiene joven con tratamientos médicos.

Es durante esta festividad llevada a cabo por el mismo Bruce que las personas sacan lo peor de sí mismos con tal de derrotar a al dios de Gotham. Pero para llegar a él, deberán enfrentar a abominaciones creadas con intervenciones médicas y lavados de cerebro, quienes creen ser los villanos de Batman. Es decir, se crean villanos de manera artificial con seres humanos para que peleen a muerte en esta festividad. Una de las historias más brutales y aterradoras relativas al caballero de la noche.

Batman/Demon: A Tragedy

En este cómic podemos ver a un Bruce atormentado por las visiones de las muertes de sus padres a temprana edad, por lo que este se encierra a sí mismo durante las noches para evitar molestar a otros con sus pesadillas y posibles sonambulismos.

Pero las pesadillas son lo de menos, pues Bruce Wayne comparte su cuerpo el demonio Etrigan, quien toma control de este durante las noches y sale a las calles de Gotham para causar desastres y asesinar a todo cuanto se ponga en su camino.

Tal vez sea una de las versiones de Batman más aterradoras que hayamos visto en cualquier cómic, ya que literalmente es un demonio asesino. Como te imaginarás, esta historia no termina bien, pues desde el título se nos avisa que es una tragedia.