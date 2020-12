Con 36 infectados en la base chilena O'Higgins, el coronavirus llegó al último continente que se mantenía intacto: la Antártida

Con un total de 36 infectados el coronavirus se hizo presente en el único continente que quedaba libre de contagios: la Antártida. Los positivos por COVID-19 se registraron en la base Bernardo O'Higgins de Chile. Información que fue confirmada por el ejército austral, a través de un comunicado.

Detalla la fuerza, según lo reseña T13, que durante los últimos días parte del personal que se encontraba en la base, tuvo los síntomas del coronavirus. Por lo tanto realizaron las correspondientes pruebas PCR y constataron las 36 personas positivas.

Entre los 36 infectados se encuentran 26 militares. Además de otros 10 civiles que realizaban trabajos de mantenimientos programados en la base. Todos cuentan con un diagnostico favorable y sin complicaciones asociadas el coronavirus.

De esta manera el ejército evacuó a las 36 personas hacia la ciudad de Punta Arenas, al sur de Chile. Allí reciben asistencia y monitoreo constante de salud. En referencia a la base, una nueva tripulación que estaba en cuarentena y dio negativo a los tests, sustituyó a los infectados, publicó Infobae.

Welp—COVID has now finally invaded the last continent on 🌍. Antarctica now has #COVID19 too—Chilean Army today reports 36 positive cases @Base_OHiggins (26 military & 10 civ).

➡️ Sobering. And they can’t exactly open window or go for fresh air easily. (Ht @AntarcticReport) pic.twitter.com/kMfsJRFF6o

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 22, 2020