Bandai Namco une fuerzas con estudio de animación de Wallace & Gromit para nueva franquicia

Bandai Namco ha juntado fuerzas con el estudio de animación Aardman Animation para trabajar en una franquicia completamente nueva.

Si piensas en Bandai Namco lo primero que seguramente llega a tu mente son juegos de anime y peleas épicas con poderes muy alocados. Lo que seguramente no llega a tu mente Wallace y Gromit, el famoso hombre de arcilla y su perro.

Curiosamente, ahora tendremos una colaboración de Bandai Namco con el estudio de animación Aardman Animation y, sinceramente, no sabemos qué pensar al respecto.

Ojalá sea un juego de peleas

Podemos mencionar sin problemas a muchas franquicias de Bandai Namco, tales como Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, One Piece y One Punch Man. Pero si volteamos a Aardman Animation, este cuenta con franquicias también muy reconocidas aunque completamente diferentes a las que mencionamos.

Wallace & Gromit, Pollitos en Fuga, Timmy Time, Shaun la Oveja y muchas otras animaciones que son reconocidas por su gran calidad (y su enorme potencial para memes) forman parte de las cosas que podemos encontrar de parte de este importante estudio.

Sin embargo, parece que no deberemos tomar muy en cuenta las franquicias antes mencionadas de ambas compañías, pues la colaboración que veremos de parte de estas dos involucra a una franquicia totalmente nueva.

Lamentablemente no se han dado a conocer muchos más detalles de esta franquicia, pero podemos estar seguros que esta existirá en distintos formatos, por lo que podremos ver una serie y juegos de esta misma.

También sabemos que se comenzará a trabajar esta nueva franquicia en el 2021 y que se anunciará más adelante de ese año más información sobre esta.

Aunque aún no sabemos lo que nos depara con esta nueva serie de animación y de juegos, algo es seguro: será algo que llamará la atención de más de uno, y si llega a ser algún tipo de crossover entre franquicias, podremos estar seguros que estamos en una de las versiones del planeta Tierra más extrañas del multiverso.