Más de 5 décadas después: descifran el mensaje del Asesino del Zodiaco

Es el 20 de diciembre de 1968. Un hombre atrae a una pareja en la localidad de Benicia, California. Minutos después les dispara: mata a David Faraday y Betty Lou Jensen. Comienza la carrera letal del Asesino del Zodiaco.

La particularidad de este hombre, cuya identidad nunca ha sido descubierta -pese a que existieron sospechas-, es que dejó cartas a distintos diarios californianos. El mensaje encriptado de una de estas cartas nunca había sido descifrado.

Hasta ahora.

Un investigador privado logró resolver el mensaje que envió el Asesino del Zodiaco al San Francisco Chronicle en noviembre de 1969.

El misterioso personaje se habría atribuido la muerte de 37 personas, pero solo se comprobaron cinco homicidios. Otras dos personas sufrieron ataques, pero sobrevivieron a ellos.

Faraday y Jensen, Darlene Elizabeth Ferrin, Cecilia Ann Shepard y Paul Lee Smith murieron a manos del Asesino del Zodiaco. Sobrevivieron Michael Renault Mageau y Bryan Calvin Hartnell.

Aunque el principal sospechoso fue Arthur Leigh Allen, nunca se encontró evidencia física para concretar la acusación.

La carta enviada al San Francisco Chronicle estaba compuesta por 63 caracteres. El mensaje se conoció como 340 Cipher.

El investigador David Oranchak descifró el mensaje, confirmado por el FBI de San Francisco.

“El FBI sabe que una clave atribuida al Asesino del Zodiaco fue resuelta recientemente por ciudadanos privados”, escribió el organismo. “El caso del Asesino del Zodiaco sigue siendo una investigación en curso para la división de San Francisco del FBI y nuestros asociados de la policía local”.

¿Qué dice el mensaje desencriptado por Oranchak?

“Espero que se diviertan mucho tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que trae a colación un punto sobre mí. No le temo a la cámara de gas, porque me enviará al Paraíso más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí”.