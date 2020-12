Se filtraron unas fotografías de un prototipo de Apple Watch prácticamente de la prehistoria tecnológica

Tiene un gran parecido a un viejo iPod para escuchar música, pero la realidad es que es un Apple Watch. Se trata de una vieja versión -prototipo- que no salió al mercado. Si se compara con el actual, es como viajar a la prehistoria de la tecnología, con sus funciones, que son táctiles, pero parecen análogas.

Las curiosas imágenes fueron publicadas en el portal Phone Arena, que citó a una cuenta de Twitter que se llama Apple Demo. Allí se reveló el viejo producto que se encuentra en su caja original. Incluso, revela el sitio web citado que la etiqueta en la caja es una advertencia de la FCC. Esto quiere decir que el dispositivo, en ese momento no había sido aprobado.

El sistema operativo que ejecuta, según las imágenes vistas, parece ser una compilación interna anterior a WacthOS 1.0. Asimismo, entre las aplicaciones de la pantalla principal se aprecia las funciones que puede ejecutar este Apple Watch.

En primer lugar, aparece el buzón de correo, calendario, música, llamadas, cronómetro e incluso fotografías. A la gran mayoría de los usuarios les llamó la atención ver la cara de Lisa Simpson. La cuenta de Twitter que publicó las fotos dice que es una referencia a la computadora Lisa de Apple. Pero cuando la presionas se activa la aplicación del reloj.

El aparato viene en una especie de carcaza dura para protegerse de las caídas. Seguramente para colocar en el brazo y así ejercitarse cómodamente.

Prototype Apple Watch with Security Case runs an Internal Pre-WatchOS 1.0 build, complete with internal testing apps and development settings. It’s extremely amazing that something like this could still exist; without having been destroyed. #appleinternal pic.twitter.com/WDTWP0NpIp

— Apple Demo (@AppleDemoYT) December 27, 2020