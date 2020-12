Estos son los juegos más descargados en Apple Store este año

Te mostramos la lista de juegos gratuitos y pagos más descargados de la tienda de iPhone.

Los teléfonos inteligentes llegaron no solo para hacernos la vida mucho más sencilla, sino también para pasar un rato divertido y entretenido con sus videojuegos.

El 2020 fue un año diferente y de eso no hay duda. Si la demanda en cuanto a juegos móviles era bastante alta, con la implementación de la cuarentena en todo el mundo ayudó a impulsar aún más el crecimiento de usuarios.

Las descargas de juegos en tiendas de aplicaciones como la App Store incrementaron y muchos de estos lograron escalar mucho para convertirse en uno de los juegos más descargados.

Tal es el caso de Parchis Star, el clásico juego de mesa para multijugadores. Los juegos online tomaron mayor protagonismo en estos tiempos de pandemia, un ejemplo de ellos es Call of Duty Mobile, ya bastante conocido.

Otro de los juegos más descargados de este año fue Among Us, el cual se ha popularizado mucho en las transmisiones de streaming de gamers en todo el mundo.

Otro de los juegos ya conocido y que logró estar entre los juegos móviles más descargados en la tienda de iPhone es Mario Kart Tour.

Juegos gratuitos más descargados en Apple Store este 2020

– Among Us!

– Parchis STAR

– Brain Out

– Brain Test:Acertijos Engañosos

– Call of Duty®: Mobile

– Mario Kart Tour

– UNO!™

– Trivia Crack 2

– Cube Surfer!

– Stop!

– Pinturillo 2. Dibuja y adivina

– Fishdom

– Tennis Clash: Juego de campeón

– Clash Royale

– Subway Surfers

– Preguntados

– Homescapes

– Brawl Stars

– Magic Tiles 3: Piano Game

– Gardenscapes

Juegos pagos más descargados en Apple Store este 2020

– Plague Inc.

– Minecraft

– Monopoly

– Football Manager 2020 Mobile

– Geometry Dash

– Pou

– Grand Theft Auto: San Andreas

– Street Kart Racing – Simulator

– Farming Simulator 20

– RFS – Real Flight Simulator

– Pocket Build

– True Skate

– NBA 2K20

– Rebel Inc.

– Preguntados (Sin Avisos)

– Stardew Valley

– GRIS

– Cluedo: Edición Oficial

– Hitman Sniper

– Construction Simulator 3