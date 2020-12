Dragon Ball: esta era la apariencia oficial de Gohan en la Saga de Buu

Gohan tiene la particularidad de ser uno de los personajes con la mejor construcción en todo Dragon Ball Z. Sin embargo, al final los escritores deciden llevarlo por otro camino que no va acorde con lo que representa este manga o anime.

Desde su aparición tímida y llorosa, extrañando a su papá y siendo raptado por Raditz, demuestra que está para grandes muestras de poder en el futuro. Siendo un pequeño de entre 4 y 5 años se enfrenta a unos feroces saiyajines. Es capaz de viajar hasta otro planeta en busca de las esferas del dragón y escaparle a la muerte, en manos de toda la legión de Freezer.

Finalmente llega la saga de los androides y explota el poder que venía suprimiendo desde pequeño. Ese Gohan que suelta toda su ira y le da una paliza a Cell es el que todos estábamos esperando. Sin embargo, creció, fue a la escuela y abandonó el entrenamiento de artes marciales. En la saga de Buu tuvo destellos, pero nunca representó una amenaza real para el enemigo.

Según los diseños originales de Akira Toriyama, el Gohan de la juventud iba a lucir de una manera diferente. Entonces, basándose en dichos bocetos el usuario @allofmywhy hizo un dibujo de lo que habría sido en el anime. Este Gohan claramente se dedicó a continuar con el entrenamiento y en su rostro las facciones son diferentes.

Detalla IGN Latam las partes a resaltar del dibujo de Allofmywhy entre las que resalta su rostro. Es más parecido a lo que fue el Gohan que venció a Cell y se parece mucho al Goten que sale en Dragon Ball GT. Además luce un atuendo muy parecido al que utiliza el Trunks del futuro. Este último detalle habría quedado genial debido a que ese Trunks fue entrenado por Gohan en otra línea temporal. Entonces el pequeño que vió al hijo de Vegeta más grande, lo hubiese tomado como modelo a seguir.

Son #Gohan based on Toriyama's scrapped design from the Buu arc pic.twitter.com/qcY4JzrgyC

— IshouldbeDrawing ✏️ (@allofmywhy) January 20, 2019