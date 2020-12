Año nuevo 2021: dónde ver shows de fuegos artificiales en línea y en vivo

La llegada del Año Nuevo siempre es un acontecimiento para festejar. Incluso en este atropellado 2020, marcado por la pandemia del coronavirus, el motivo es haber logrado llegar al último día. Entonces relájate en este día especial y deléitate con el inicio de una nueva vuelta al Sol.

En Australia el Año Nuevo llegó hace aproximadamente dos horas. Pero el continente asiático está a minutos de vivir el acontecimiento mundial. Chequea estas dos transmisiones en vivo para observar el espectacular recibimiento del 2021.

Este en específico, detalla la llegada del 2021 en Corea del Norte. Cuenta con imágenes del "palacio de gobierno", del líder Kim Jong Un e imágenes de la ciudad asiática.

Este YouTube Live cortesía de MH Noticias, tiene incluso en conteo regresivo de la llegada del 2021.

En Australia, las imágenes compartidas por Bloomberg, son impresionantes. Por lo tanto, te las dejamos aquí mismo para que las disfrutes en caso de que te las hayas perdido.

Happy New Year from Australia 🎉 Sydney Harbour dazzles with fireworks as it enters 2021 pic.twitter.com/m6et2lceRJ

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020