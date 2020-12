¿En qué consiste el Modo Espejo y cómo puedes quitarlo en tu dispositivo Android?

Desactiva la función y guarda tus fotos como se ven en la pantalla.

¿Alguna vez has escuchado del Modo Espejo de Android? Si no es así, debes tener en cuenta que posiblemente lo has estado usando y no lo sabías.

Cuando tomas el teléfono y enciendes la cámara frontal de tu Android, puede ser que el Modo Espejo esté activado o no, y eso, debes averiguarlo.

Xiaomi: estos son los celulares que recibirán MIUI 12 en diciembre, antes de que termine el año Si tienes un equipo de Xiaomi y quieres saber si este recibirá el MIUI 12 este diciembre, entonces aquí te contamos todo lo que sabemos.

¿Qué es el Modo Espejo?

Cuando tomas un selfie y ves que la foto sale al revés, esto significa que tienes activado el Modo Espejo en tu Android.

Cuando ves que tomas una foto con tu mano derecha y en la galería aparece como si la hubieses tomado con la izquierda quiere decir que la función está activa.

La única forma de que esto no siga ocurriendo es desactivando el Modo Espejo para que las fotos se vean como originalmente te las has tomado.

Pasos para desactivar el Modo Espejo

Entra a la aplicación de la cámara y dirígete a la sección de configuraciones.

El icono de configuración puede variar dependiendo del fabricante del móvil que tengas.

WhatsApp: Paso a paso para tener los emojis navideños Desde la aplicación de mensajería instantánea el usuario puede ambientar sus conversaciones con elementos referentes a la Navidad.

Entre las opciones que aparecen en el menú hay uno que debe llamar selfie o cámara frontal, todo dependerá del celular y ahí podrás desactivar el Modo Esposo deslizando el botón.

Otra cosa que puedes hacer también es dejar el Modo Espejo activo pero configurar el guardado de fotografías.

En la misma ruta y selecciona la opción Imágenes como vista previa y al activarla las fotos se guardarán como se ven en la pantalla.