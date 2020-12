Among Us: ¿cómo puedo activar el crossplay entre Nintendo Switch y PC?

Among Us llegó al Nintendo Switch y con ello, la posibilidad de jugar con nuestros amigos que lo tengan en PC o en celulares.

Among Us llegó a Nintendo Switch y al ser uno de los lanzamientos más esperados para consola, realmente hace que valga la pena darle un vistazo y jugarlo en la consola de Nintendo.

Afortunadamente este juego también cuenta con la opción de jugar en modo crossplay, lo que quiere decir que puedes jugar con amigos que lo tengan en PC y en Celulares. El problema aquí es que no muchos saben como funciona, así que aquí te diremos lo que tienes que hacer.

Es un proceso extremadamente sencillo

Por default, este juego te puede emparejar con otros jugadores de celular y PC incluso sin que así lo especifiques, pues el crossplay ya era cosa de todos los días en este título. Pero si hay una manera especial de poder jugar con tus amigos que tienen Among Us en otras plataformas.

Para empezar, lo importante de todo es crear una sala especial en donde jugarás con tus amigos, pues es aquí en donde se van a reunir todos sin importar el hardware con el que estén jugando.

Una vez habiendo creado la sala privada, solamente es cuestión ahora de comunicarte con tus amigos por cualquier servicio de mensajería que desees y compartir con ellos el código de la sala para que, abriendo ellos mismos Among Us dentro de su PC o celular, se pueden unir a tu sala sin mayores problemas.

Es así que jugar con todos los usuarios de distintas plataformas es posible. Aunque hay una última cosa a la que tenemos que tomar en cuenta y eso es que para poder jugar Among Us en la versión de Nintendo Switch vas a necesitar contar con una membresía de Nintendo Switch Online. Eso quiere decir que si no cuentas con una de estas suscripciones, entonces no podrás jugar a este título en la consola de Nintendo. Ten mucho en cuenta eso antes de comprar Among Us.