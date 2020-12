Among Us: ¿cuál el porcentaje global de victorias como el impostor? Esta es la respuesta oficial

Jugar como impostor en Among Us a veces es complicado pero tampoco es precisamente fácil jugar como tripulante pero ¿quienes han ganado más?

Sabemos que ganar en Among Us a veces es cuestión de suerte y no tanto de habilidad. Pero es gracias a que esto relativo a la probabilidad, es que se puede medir con exactitud el porcentaje de victorias que tiene el impostor en cada juego a comparación de los tripulantes.

Esto lo cambia todo

Muchos preferimos jugar con el impostor en Among Us gracias a que es mucho más entretenido ir por ahí matando a otros jugadores que no se pueden defender de nosotros. Es por eso que la información oficial que te daremos a continuación es algo tan importante para todos los amantes de este título.

Esto es lo que publicó el perfil oficial de Among Us en Twitter sobre el porcentaje de victorias que los impostores tienen y el que tienen los tripulantes.

“Parece que les gusta los datos ¡Así que aquí hay uno de nuestra parte! … todos ustedes son muy buenos asesinando y mintiendo, es la lección que hemos aprendido lol. ¿Qué más quieren saber?”

Como puedes ver en la imagen, los impostores han ganado muchas veces más que los tripulantes, esto es gracias a que tienen un porcentaje de victoria de 57.69% (nice), mientras que los tripulantes han logrado ganar en un porcentaje de 42.31% de la los juegos totales.

Eso quiere decir que la maldad en el universo sigue siendo mayor que el trabajo en equipo, lo que no es de sorprender, pero sí nos deja pensando muchas cosas.

En primera, nos deja pensando en que es cierto lo que dicen los desarrolladores, que todo mundo es muy bueno mintiendo y asesinando.

Lo segundo es que tal vez la gente es demasiado ingenua para confiar en personas que obviamente están mintiendo, aunque pare ser sinceros, es difícil darse cuenta sin el lenguaje corporal.

Sin duda es algo muy interesante de saber y hace que queramos jugar aún más este título para igualar los porcentajes.