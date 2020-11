¿Cómo entender el conflicto entre Zlatan Ibrahimovic y la compañía EA Sports?

Zlatan Ibrahimovic, siempre generando polémica, recientemente regaló el PlayStation 5 a sus compañeros en el AC Milan. Pero el sueco se dio cuenta de algo que no le gustó.

Según el artillero de 39 años, EA Sports se está lucrando con su imagen, al utilizarla en el FIFA 21.

Así lo hizo saber en un post en sus redes sociales.

“¿Quién dio permiso a EA Sports FIFA para usar mi nombre y mi rostro? ¿FIFPro? No soy consciente de ser miembro de FIFPro y, si lo soy, me pusieron allí sin ningún conocimiento real a través de una maniobra extraña”, dijo el delantero.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro ? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver. And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

“Y seguro que nunca permití a FIFa o a FIFPro ganar dinero usándome”.

FIFPro es el sindicato mundial de jugadores profesionales de fútbol.

Continuó el sueco: “Alguien está obteniendo ganancias con mi nombre y mi rostro sin ningún acuerdo durante todos estos años. Es hora de investigar”.

Lo que Zlatan no sabe es que, al firmar el contrato con el AC Milan, el club tiene el derecho de utilizar su imagen. Al menos para el videojuego.

EA Sports se comunicó el miércoles con el portal Eurogamer para responder a la acusación. Según la desarrolladora, “ha trabajado con FIFPro durante años para asegurar los derechos de las imágenes de los jugadores para los juegos de FIFA”.

Además, recalcó la firma del vínculo con el AC Milan, que incluye el uso de la indumentaria, los jugadores y San Siro, estadio en el que el club hace vida.

El acuerdo fue muy publicitado cuando se firmó en julio, y la imagen de Zlatan apareció constantemente.

Una de las respuestas más divertidas a la duda de Zlatan la dio un usuario llamado Antonio Peralta. “Si tú rescindes el contrato con el Milan y te vas a la Liga rusa, por ejemplo, no estarás en el juego, sin importar que estés en FIFPro o no”.

Yes, the clubs you play for. The club, @acmilan in this case, has your image rights. If you rescind your contract with them and go to the Russian League, for example, you won't be in game, either if you're on @FIFPro or not.

— Antonio Peralta (@antoniops95) November 24, 2020