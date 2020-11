Yakuza Like a Dragon review: la belleza del bajo mundo [FW Labs]

Yakuza Like A Dragon llegó por fin a este lado del mundo y te podemos adelantar que vale la pena, continúa leyendo para enterarte de todo.

Yakuza Like A Dragon es conocido en Japón como Yakuza 7 y marca un nuevo inicio en la franquicia, pues la primera vez en la historia en la que Kazuma Kiryu no es el protagonista y, además, es la primera vez que podemos ver un estilo de juego completamente diferente.

Sumado a todo eso, el juego solamente se desarrolla en Kamurocho durante unas cuantas ocasiones en la historia, pero me estoy adelantando un poco, pero no me culpes, hay mucho de qué hablar sobre este juego que es difícil saber por dónde empezar.

Gameplay

Básicamente desde el inicio, el juego deja bien en claro que toma inspiración de la franquicia de Dragon Quest, y literalmente lo dice, pues el personaje principal es un gran fanático de esa serie de juegos RPG japoneses.

Aquí los combates ya no serán en tiempo real, sino que entraremos en combate como si de una RPG típico se tratara, pues aquí todo se deben tomar turnos para poder vencer al equipo opuesto.

Encontrarás además ciertos clichés que son retomados de manera cómica y adaptados a la edad moderna. Las tiendas de armas pueden ser Sex Shops, en donde puedes encontrar “armas” y “armadura” muy variada. Sumado a eso, cada combate le dará experiencia a tu grupo para subir de nivel y objetos variados, así como dinero.

Siendo que este RPG transcurre durante el 2019, aquí podremos encontrar tecnología reciente como smartphones y sus aplicaciones que nos dejarán acercarnos a este mundo de distintas maneras. Una de ellas, y una de las más llamativas es poder "invocar" ayuda de mercenarios para eliminar a tus enemigos.

Una de esas apps es un “Sugidex” que actúa literalmente como un Pokédex de la franquicia Pokémon, solo que aquí podrás registrar a los enemigos que ya venciste, no es necesario capturarlos. De hecho, la misión para poder obtener esta app implica hablar con profesor que ha decidido investigar a los Sugimon y te pide ayuda para lograr esa meta.

Pero no todo se basa completamente en las batallas que tendrás a lo largo de todo el título, sino que hay una enorme cantidad de actividades secundarias que harán muy divertida tu experiencia en los distintos distritos de Japón.

Actividades y personas

Los mapas aquí son enormes y lo mejor es intentar moverse por el mapa usando los distintos taxis que te encuentras por ahí, además de poder llamar alguno cuando lo necesites por medio de tu celular. Claro, esto tiene un costo adicional, pero te puede ahorrar tiempo y esfuerzo si necesitas llegar a algún lugar más rápido.

También podrás encontrar material para crear armas, tiendas de empeño para comprar y vender objetos para tu aventura y restaurantes en donde la combinación de alimentos que hagas le dará un bonus diferente a tu equipo en batalla, además de que ayudará a fortalecer sus lazos de hermandad.

Podrás comprar bebidas en las distintas maquinas expendedoras que te encuentras a lo largo del juego o incluso, buscar cosas debajo de ellas para ver si encuentras dinero u objetos de valor que alguien haya perdido.

Realmente hay tantas cosas por hacer en el juego que nunca terminaría de enlistar todo, pues puedes manejar karts, recoger basura por dinero, ir al cine e intentar no quedarte dormido, jugar Majong por dinero, ir a las arcades para probar títulos clásicos de Sega e incluso ir a la escuela, en donde podrás hacer exámenes que subirán tus estadísticas de carisma, inteligencia y otros.

Obviamente debes hacer todo esto a medida que avanzas en el juego y vences misiones principales y secundarias, las cuales pueden llevarte a investigar “calabozos” llenos de enemigos, tesoros y jefes finales.

Pasar el rato en el bar también tiene sus beneficios, pues a parte de que emborracharte te puede ayudar en combate (o perjudicarte también) puedes cantar en el karaoke y conocer más a los miembros de tu equipo, lo que aumenta su apoyo durante las batallas.

Sinceramente, pasar un rato conociendo la ciudad es como ir de viaje desde tu propia consola.

Historia

La serie de Yakuza es bien conocida por su grandes historias, entrañables personajes, su humor muy japonés y sus alocadas batallas. Todo esto lo encontrarás en esta entrega, con la peculiaridad de que no necesitas haber jugado los juegos anteriores para entender este.

Sí, hay referencias a los eventos de Yakuza 6 y anteriores, pero son menores y no tienen un peso muy grande en el desarrollo de Ichiban Kasuga, el nuevo protagonista de la franquicia.

Intentaré no arruinar la historia a nadie, así que solamente puedo decir que es casi como ver un anime. Los personajes se sienten reales y están bien desarrollados, además de que hay grandes giros de trama y cliffhangers que te volaran la cabeza.

Todo es como ver una película/serie del crimen organizado en Japón, hay orígenes trágicos, juramentos de lealtad, frases inolvidables, cinemáticas legendarias, momentos cargados de sentimentalismo, grandes demostraciones de heroísmo y un sin fin de momento de fraternidad que te harán reír y llorar en muchas ocasiones.

Siendo que ahora no solamente tienes un solo personaje que va por ahí venciendo a todos como si fuera un dragón, las interacciones entre los miembros de tu equipo son realmente importantes para conocer la historia y a los personajes a fondo, cuáles son sus pasiones y sus arrepentimientos, qué es lo que quieren en la vida y lo que los hace felices.

No podrás terminar la aventura sin encariñarte de todos ellos, pues, justo como en los RPG que tanto amamos salidos de Japón, la narrativa juega un papel muy importante y aquí podemos ver a grandes maestros de la narrativa dando lo mejor de sí mismos.

Otras cosas a tomar en cuenta

Siendo que aquí ya no controlas a Kazuma Kiryu, el protagonista de todos los juegos anteriores, ya no te sentirás como un dios todopoderoso al que nada ni nadie puedes lastimar. Ichiban Kasuga se siente mucho más humano y, hasta cierto punto, frágil, pues además de no contar con la fuerza del anterior protagonista, tampoco cuenta con los mismos recursos.

Esto es precisamente lo que hace tan distinto a este juego de todos los anteriores, pues en lugar de ganar miles de millones de yenes por cada batalla, aquí si es importante administrar bien tu dinero, pues este no cae del cielo, cambiando por completo el acercamiento a las batallas y al juego mismo.

Aún así Ichiban Kasuga es un excelente protagonista que no tiene nada que pedirle a ningún otro, pues su actitud ante la vida, su pasión en todo lo que hace y su trágica historia lo hacen completamente inolvidable. Además de que su gran imaginación y su deseo de convertirse en un héroe como en Dragon Quest, ayudan a que los enemigos cambien de apariencia antes de entrar en combate y al parecer solamente él puede ver las formas diferentes de los enemigos durante las batallas.

De igual manera, tanto como Ichiban, el distrito de Yokohama tiene una gran personalidad, pues es completamente distinto a lo que llegamos a ver con Kamurocho, y como lo dije antes, no es el único distrito en el juego, pero si el principal en el que se desarrolla la mayoría de la historia.

Visuales y audio

Las luces de la ciudad se miran increíbles, ya sea de día o noche, los enemigos son muy variados y los miembros de tu equipos están perfectamente animados, con una personalidad increíble que se puede ver en cada acción y sentir en cada palabra.

El audio en el juego es también muy bueno, pues no solo las actuaciones de voz son excelentes, sino que cuenta con canciones y melodías clásicas de la serie, algunas en su formato original y otras en remix. Si te lo preguntas, si, puedes encontrar a Baka Mitai en el karaoke e incluso encontrar discos con canciones por toda la ciudad. Uno que encontré fue Friday Night y me trajo muchos recuerdos.

Incluso recorrer las calles de Kamurocho en pleno 2019 se siente como una experiencia totalmente nueva y nostálgica a la vez. Y es que justamente eso es a lo que parece apuntar al juego, a la nostalgia de los fanáticos de hace años y al cambio generacional que indiscutiblemente tenía que llegar.

Claro, también cuentas con un modo foto en donde puedes ver más a detalle la ciudad y a sus habitantes, quienes posarán para la cámara junto contigo o con tus compañeros si les apuntas con ella.

Conclusión

Siento que podría hablar aún mucho más sobre todo lo que este título tiene que ofrecer y aún así no le haría justicia, pues es uno de los juegos más completos de todos los que he podido jugar este año.

Tiene una personalidad como ninguna otra y es imposible no enamorarse de todo cuanto ves y vives en el juego. Todo está hecho de tal manera que te haga sentir cosas, desde alegría infinita hasta una tristeza profunda, pero siempre con la primicia de hacerte sentir que puedes lograrlo todo en la vida, aunque las cosas parezcan que no mejorarán nunca.

Simplemente lo tienen que probar, pues es una obra de arte en todos los sentidos.