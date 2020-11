Xbox Series X y PS5 tienen crossplay, estos son los juegos confirmados hasta el momento

Para jugar con tus amigos a pesar de no tener la misma consola, ya sea Xbox Series X/S o PlayStation 5, te diremos cuales juegos te dejan hacerlo.

Es oficial, el Xbox Series X y el PlayStation 5 si contarán con la opción de Crossplay, lo que permitirá a los jugadores jugar con sus amigos a pesar de no tener la misma consola. Es algo que ya hemos visto ocurrir en el pasado con una gran cantidad de juegos multijugador y algo que seguiremos viendo, con suerte, por muchos años más.

Obviamente no todos los juegos tienen esta opción y es por eso que te diremos a continuación todos aquellos que si la tienen en la nueva generación de consolas.

¡Vamos a jugar!

Afortunadamente para todos, no importa si cuentas con la versión digital o física de las nuevas consolas, pues todas ellas son compatibles con el crossplay, lo que quiere decir que si tú y tus amigos tienen consolas que no son iguales, seguirán teniendo la opción de jugar con ellos.

Claro, en el caso en que ambos tengan los juegos que te presentamos a continuación.

Destiny 2

Chivalry 2

Fortnite

Worms Rumble

Sí, sabemos que la lista no es impresionante en ningún sentido y que cuatro juegos no son suficientes para las exigencias de los jugadores de hoy en día, pero ten en cuenta que esta es solo la lista que tenemos por el momento y que seguramente tendremos una lista mucho más grande en un futuro no muy lejano, todo gracias a las constantes actualizaciones que se lanzan para los juegos multiconsolas.

Además, dentro de todos estos juegos, al menos uno de ellos es completamente gratuito, el cual es Fortnite, por lo que si tu necesidad de jugar con tus amigos es realmente muy grande, puedes comenzar a darle una oportunidad al juego más popular de Epic.

Así que ahí lo tienes, si quieres mi recomendación, lo mejor sería conseguir Chivalry 2, pues aunque no lo parezca, es un juego extremadamente divertido que todos deben probar.