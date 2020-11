WhatsApp: la manera correcta de eliminar el mensaje del código de seguridad

Es una notificación constante que te aparece siempre que vas a iniciar una conversación en WhatsApp. Es molesta y así te liberas de ella.

La popularidad de WhatsApp no se pone en duda. Es una de las aplicaciones más populares del planeta y líder entre las de mensajería. Durante los últimos meses añadió nuevas funciones. Poco a poco se pone en sintonía, y hasta supera a sus competidores. Sin embargo, tiene algunas funciones que sacan de quicio a cualquier usuario. Las notificaciones del código de seguridad no paran de llegar.

¿Qué significa ese mensaje? Simplemente es WhatsApp que expresa que nadie más tiene acceso al contenido que manejas por el programa. Es decir, las notas de voz, fotografías, texto o video, queda entre quienes comparten los mensajes.

Con ese mensaje WhatsApp te grita a los cuatro vientos: "mis empleados no espían las conversaciones con tu crush". ¿Se puede desactivar esta función? Claro que no. Tu seguridad y privacidad siempre estarán por delante. No obstante, si es posible no ser más nunca notificado, en referencia a esta comunicación.

Código de seguridad WhatsApp

Es sencillo y fácil de aplicar. Cualquiera con teléfono inteligente lo puede hacer. No es necesario un curso de programador, para desactivar esta notificación de WhatsApp.

Solo tienes que entrar al programa e ir hacia los Ajustes. Después presiona Cuenta. Más adelante ingresas en Seguridad. Y finalmente desactivas la opción Mostrar notificaciones de seguridad.