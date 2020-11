WhatsApp: este es el truco para escuchar audios sin que se marquen las palomitas azules

No necesitarás descargar una app externa para hacer este truco.

WhatsApp es una plataforma que a lo largo del tiempo ha ido cambiando y agregando funciones a su servicio de mensajería, pero lo que siempre ha generado preocupación entre los usuarios es el famoso visto con las dos flechas en azul.

La confirmación de que alguien ya leyó el mensaje es una función que no a todos les sienta bien, y ahora que WhatsApp permite a sus usuarios ocultar el visto azul, lamentablemente para algunos esto no funciona en los mensajes de voz.

Cómo escuchar los audios en WhatsApp sin que aparezca en visto

Es una pregunta que muchos se han hecho, pero pocos tienen idea de cómo hacerlo, a pesar de que sea más fácil de lo que parece.

Es evidente que WhatsApp no permite ocultar el visto de los audios, pero existe un truco que puedes realizar sin necesidad de tener que descargar una app externa, como suele hacerse normalmente.

Necesitas tener en cuenta que los mensajes de voz a diferencia de los textos, no se confirman al entrar al chat, sino cuando el usuario los reproduce, es decir, que mientras no se presione el botón play, el audio seguirá marcando en gris.

Entonces, en ese caso lo que debes hacer es lo siguiente:

Cuando un usuario te envía un audio y no quieres que esa persona sepa que has escuchado su mensaje por cualquier motivo, un truco sencillo es reenviar en mensaje sin reproducirlo.

El reenvío lo puedes hacer a un chat flotante que no esté funcionando, puede ser la conversación de un familiar o amigo cuya cuenta no esté activa por los momentos, asegurándote que el mensaje no será escuchado por otra persona.

Al escuchar el mensaje, se activará el visto solo en el chat que lo has enviado y se mantendrá gris en la conversación original que es la que nos interesa. Un truco sencillo pero muy útil.